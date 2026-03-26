Supermaratona e Travessia a Nado: veja a programação esportiva do Festimar 2026

Corrida de rua é a principal atração e espera reunir mais de 850 atletas. Richard Furtado / PMRG

Ao longo dos próximos dez dias Rio Grande recebe a quarta edição do Festival do Mar (Festimar). Os eventos esportivos integram a programação do evento e ocorrem a partir do sábado (28) até o domingo (5/4).

O primeiro evento esportivo no calendário do Festimar 2026 são as regatas Rio Grande/Pelotas e Pelotas/Rio Grande, que ocorrem no sábado e no domingo (29), às 12h. No domingo, o Clube de Tiro, Caça e Pesca também recebe, a partir das 9h, o 1º Torneio de Carabina de Pressão e PCP.

Supermaratona

A grande atração esportiva do primeiro final de semana do Festimar é a 31ª Supermaratona Cidade do Rio Grande, que neste ano faz alusão aos 50 anos do Hospital Universitário da Universidade Federal do Rio Grande (HU-Furg). Ao todo, são esperados mais de 850 atletas.

A prova acontece no domingo, a partir das 6h. Ao todo, são quatro percursos, de 50 quilômetros (supermaratona) e 25 quilômetros (meia supermaratona), além das rústicas de cinco e três quilômetros. Todas as largadas acontecem em frente à Sociedade Amigos do Cassino (SAC).

No percurso de 50 quilômetros os competidores correm pela ERS-734 e avenida Presidente Vargas até o centro da cidade. Depois, voltam pela BR-392 até chegar aos molhes da barra, quando acessam a orla da praia e seguem até retornar à SAC.

Segunda semana de evento

Na sexta-feira (3) e no sábado (4) o ginásio do Ipiranga Atlético Clube (IAC) recebe a Copa Festimar de Futsal, organizada pelo Grêmio Ball. Além dos anfitriões, a competição terá a participação das equipes do Engenho, Parque Marinha e Rezenha, reunindo mais de 300 atletas.

Entre os dias 3 e 5 de abril, a Praia do Cassino recebe o Encontro Festimar de Carrovelismo. O evento contará com provas nas categorias 5,60 e livre, raid até o farol do Sarita e aulas e passeios gratuitos.

Travessia

A tradicional Travessia a Nado entre São José do Norte e Rio Grande encerra a programação esportiva do Festimar. O evento tem largada do cais nortense no domingo (5/4), às 7h, e tem expectativa de reunir mais de 100 competidores, que devem percorrer os cerca de 3,5 quilômetros em até 2h30min.

A edição de 2026 é a 44ªda Travessia, realizada pela primeira vez em 1923. A disputa é a mais antiga a ser realizada em águas abertas no Brasil.

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Confira a programação esportiva do Festimar 2026

Sábado (28/3)

Regata Rio Grande/Pelotas

12h – Largada em frente ao Mercado Público

Domingo (29/3)

31ª Supermaratona Cidade do Rio Grande – 50 km

6h – Largada na Sociedade Amigos do Cassino

6h – Largada na Sociedade Amigos do Cassino 1º Torneio de Carabina de Pressão e PCP

9h – Clube de Tiro, Caça e Pesca do Rio Grande

9h – Clube de Tiro, Caça e Pesca do Rio Grande Regata Pelotas/Rio Grande

A partir das 13h – Chegada em frente ao Mercado Público

Sexta-feira (3/4)

Copa Festimar de Futsal (3 e 4/4)

Local: Ipiranga Atlético Clube

Local: Ipiranga Atlético Clube Encontro Festimar de Carrovelismo / Regata Mar Aberto

Local: Praia do Cassino

Sábado (4/4)

Copa Festimar de Futsal (continuação)

Local: Ipiranga Atlético Clube

Domingo (5/4)