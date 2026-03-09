Sócios aprovam contratos e Brasil de Pelotas deixa SAF a um passo da oficialização

Bento Freitas é um dos ativos que serão transferidos ao Consórcio Xavante. Jefferson Botega / Agencia RBS

Os sócios do Brasil de Pelotas aprovaram, em Assembleia Geral realizada nesta segunda-feira (9), os contratos que formalizam a constituição da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do clube. Ao todo, 48 associados estiveram presentes, com 47 votos favoráveis e apenas um contrário.

O contrato de compra e venda, o acordo de acionistas e um instrumento complementar que integra a estrutura societária da futura SAF foram validados inicialmente pelos conselheiros, na última semana, e agora pelos sócios. Para ser concluída, a negociação depende apenas da autorização da Justiça. Isso acontece devido ao processo de recuperação judicial do clube.

— Qualquer ação que mexe na estrutura administrativa e financeira o clube precisa passar pela autorização judicial, que nem aconteceu quando fomos criar o CNPJ da SAF. Agora essas atas (das reuniões do CD e dos sócios) serão destinadas para pedir essa autorização da Justiça — explica a presidente do Conselho Deliberativo do Xavante, Laura Quevedo.

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A SAF

O Grêmio Esportivo Brasil SAF terá 90% das suas ações comandadas pelo Consórcio Xavante, formado pelo ex-jogador pelotense Emerson Ferreira da Rosa e pelas empresas Greenfield Partners e VEX Capital.

O grupo se comprometeu a investir ao menos R$ 141 milhões ao longo dos próximos dez anos, com foco na reforma do Estádio Bento Freitas, na construção de um novo centro de treinamento, no fortalecimento das categorias de base e na assunção de parte da dívida do clube, estimada em R$ 21,8 milhões, reconhecida em recuperação judicial.

A constituição da SAF segue as diretrizes da Lei 14.193/2021, que regulamenta o modelo no futebol brasileiro. Pela legislação, clubes associativos que optam pelo formato empresarial devem manter, no mínimo, 10% das ações da nova sociedade.

O Brasil, como clube associativo, seguirá com 10% das ações da SAF, chamadas de ações Classe A, que garantem poder de veto em decisões estratégicas, como mudança de nome, cidade, fusão ou dissolução da empresa.

A associação Grêmio Esportivo Brasil continuará existindo, mantendo direção executiva, Conselho Deliberativo e quadro social. Já a futura SAF contará com um Conselho de Administração, que terá a participação de um representante indicado pelo clube associativo.

