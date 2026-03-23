Série D pode ser adiada por atraso na regularização de 29 estádios

Bento Freitas está entre os locais que precisam ter o aval dos órgãos técnicos. Jefferson Botega / Agencia RBS

A menos de duas semanas do início da Série D do Campeonato Brasileiro, 29 dos 96 clubes participantes ainda não têm seus estádios liberados para receber partidas. O atraso na regularização dos laudos técnicos pode provocar o adiamento no início da competição, marcado para 4 de abril, assim como aconteceu em 2025.

Em ofício enviado aos clubes na quinta-feira (19), a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) estabeleceu um prazo de cinco dias — até terça-feira (24) — para a regularização das pendências. Entre os estádios que ainda não estão com a documentação em dia estão o Bento Freitas, do Brasil de Pelotas, e o Estrela D’Alva, do Guarany de Bagé.

De acordo com o Brasil de Pelotas, o Bento Freitas “está passando pelo processo de liberação, dentro do previsto”, com expectativa de que os quatro laudos sejam aprovados ainda nesta semana. Já o Guarany pretende enviar toda a documentação do Estrela D’Alva à CBF nos próximos dias.

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Tabela e grupos

A indefinição na regularização dos estádios impede a CBF de divulgar a tabela detalhada da fase de grupos. Até o momento, a entidade apresentou apenas a data-base para o início dos jogos.

Datas-base da fase de grupos

1ª rodada: 4 ou 5 de abril;

2ª rodada: 11 ou 12 de abril;

3ª rodada: 18 ou 19 de abril;

4ª rodada: 25 ou 26 de abril;

5ª rodada: 2 ou 3 de maio;

6ª rodada: 9 ou 10 de maio;

7ª rodada: 16 ou 17 de maio;

8ª rodada: 23 ou 25 de maio;

9ª rodada: 30 ou 31 de maio;

10ª rodada: 13 ou 14 de junho.

Já os grupos da quarta divisão nacional foram definidos no dia 6 de março. No A15, o Guarany enfrenta São Luiz, Cianorte-PR, Cascavel-PR, Santa Catarina e Joinville-SC. O Brasil está no A16 ao lado de São José, Blumenau-SC, Marcílio Dias-SC, São Joseense-PR e Azuriz-PR.



