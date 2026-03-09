Seletiva da Copa Costa Doce de Futsal vai reunir 12 municípios do sul do Estado

Equipe de Turuçu conquistou o título da primeira edição. Divulgação / CCDF

A Copa Costa Doce de Futsal voltará a movimentar a região sul do Estado a partir de abril. Entre os dias 24 e 26, seleções de 12 municípios participam da seletiva para a segunda edição da competição, prevista para o segundo semestre.

Os jogos serão realizados no Ginásio Municipal Manoel Nei da Costa Neves (Manoelão), em Capão do Leão. Entre os participantes estão os donos da casa e Santa Vitória do Palmar, equipes rebaixadas na última edição, além de Amaral Ferrador, Arroio do Padre, Bagé, Candiota, Cerrito, Chuí, Chuvisca, Dom Feliciano, Herval e Sentinela do Sul.

O regulamento da competição ainda não foi divulgado. No entanto, as equipes serão divididas em grupos, com as melhores avançando aos playoffs. Ao final, quatro equipes garantirão vaga na Copa Costa Doce de Futsal Seleções.

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A primeira edição da CCDF Seleções foi realizada em 2025 e teve Turuçu como campeão, após vencer Jaguarão na decisão.

Além dos finalistas, Arroio Grande, Camaquã, Cristal, Pelotas, Rio Grande e São Lourenço do Sul já estão confirmados na próxima edição do torneio.

