Saiba onde assistir Ponte Preta x Guarany de Bagé pela Copa do Brasil

Partida acontece no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas. Júlio César Costa / Ponte Preta

O Guarany de Bagé enfrenta a Ponte Preta nesta terça-feira (10), às 21h30min, pela terceira fase da Copa do Brasil. O confronto, em jogo único, será no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas.

Quem vencer avança para a quarta fase. Em caso de empate, a decisão vai para as penalidades.

O Alvirrubro já recebeu cerca de R$ 1,8 milhão em premiação. Caso avance, o Índio coloca mais R$ 1 milhão no bolso.

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Situação dos clubes

Mesmo vindo de derrota por 2 a 0 para o Monsoon, pelo Gauchão, o Guarany chega para o confronto em seu melhor momento na temporada. O Alvirrubro tem três vitórias nos últimos quatro jogos e conseguiu se livrar do rebaixamento no estadual.

O técnico Gelson Conte deverá mandar a campo o mesmo time titular da despedida do Gauchão. A única dúvida está no ataque, com a presença ou não do centroavante Lucão ou a utilização de um novo meia, adiantando Adaílson.

O Guarany não conta com Welder e Murilo, que deixaram o clube nos últimos dias. O centroavante vai atuar no futebol do Vietnã, enquanto o volante vai defender a própria Ponte Preta. No entanto, ele não enfrenta o Índio nesta terça por conta de um acordo entre as diretorias.

Apesar de ser a atual campeã da Série C do Campeonato Brasileiro — o primeiro título nacional de sua história —, a Ponte Preta chega pressionada após o rebaixamento no Paulistão. A Macaca enfrenta problemas extracampo, principalmente pelo atraso no pagamento de salários ao elenco, situação que provocou mais de dez saídas.

A partida vai marcar a estreia do técnico Rodrigo Santana. Ao longo da semana, ele treinou a equipe com três zagueiros. No ataque, a Macaca deverá ter Jonathan Cafu e William Pottker, também estreantes.

Prováveis escalações

Ponte Preta: Diogo Silva; Pacheco, David Braz, Rodrigo Souza, Diego Leão e Kevyson; Rodrigo Saravia, Tárik e Elvis; Jonathan Cafu e William Pottker. Técnico: Rodrigo Santana.

Guarany: Thiago Gonçalves; Talles, Bruno Cardoso, Alberte e Vitor Oliveira; Marcão, Paulinho, Adaílson e Marquinhos; Tony Jr. e Lucão (Allan). Técnico: Gelson Conte.

Arbitragem

Joao Vitor Gobi, auxiliado por Daniel Luis Marques, Luiz Alberto Andrini Nogueira e Guilherme Nunes de Santana.

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