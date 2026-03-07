Saiba onde assistir Monsoon x Guarany de Bagé pela última rodada quadrangular do rebaixamento do Gauchão 2026

Estádio Passo D'Areia será o palco da partida. Omar Freitas / Agencia RBS

O Guarany de Bagé encerra sua participação no Gauchão 2026 neste sábado (7), às 17h, diante do Monsoon. A partida, válida pela última rodada do quadrangular do rebaixamento, acontece no Estádio Passo D'Areia.

Atualmente, o Guarany é o líder do quadrangular, com oito pontos, um a mais que o vice-líder Avenida. Na zona de rebaixamento aparecem Monsoon, com cinco, e o já rebaixado Inter-SM, com três.

O outro confronto da rodada, entre Avenida e Inter-SM, em Santa Cruz do Sul, acontece de forma simultânea. Apesar de ter garantido a permanência na rodada anterior, a partida vale a liderança do quadrangular para o Guarany, o que pode ser importante na disputa por uma vaga na Série D.

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Duas equipes garantem a classificação por meio da campanha no Gauchão. Uma dessas vagas já pertence ao Novo Hamburgo. A outra está assegurada a São Luiz ou São José. No entanto, caso a dupla avance à terceira fase da competição, garantem vaga automática na Série D de 2027 e, com isso, abrem espaço para o Guarany herdar a classificação via estadual, caso seja necessário

Prováveis escalações

Monsoon: Igor Pavan; Camargo, Thalheimer, Yago Alves e Pará; Léo Hanna, Vinicius Garcia, Caio Rangel, Luan Santos e Matheus Cândido; Fabinho. Técnico: Arilson Costa.

Guarany: Thiago Gonçalves; Raphinha, Jean Martim, Alberte e Vitor Oliveira; Marcão, Paulinho, Murilo e Marquinhos; Tony Jr. e Welder. Técnico: Gelson Conte.

Arbitragem

Jonathan Benkenstein Pinheiro, auxiliado por Otavio Legramanti, Fabulo Oliveira Diniz e Tiago Pires Staduto. VAR: Erico Andrade de Carvalho.

Onde assistir

A partida será transmitida ao vivo no YouTube de GZH.



