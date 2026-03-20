Remar para o Futuro leva maior delegação à abertura do Gaúcho de Remo

Grupo conta com 18 homens e 11 mulheres. Reprodução / Remar Para o Futuro

O Remar para o Futuro levará 29 atletas para a primeira das cinco etapas do Campeonato Gaúcho de Remo, marcando a maior delegação da história do projeto na competição. A abertura da temporada 2026 acontece neste sábado (21), na Ilha do Pavão, em Porto Alegre.

A equipe é formada por 18 homens e 11 mulheres de diferentes faixas etárias. Representando o Centro Português 1º de Dezembro, o grupo disputará nove das 14 provas e terá a segunda maior delegação do evento, atrás apenas do Grêmio Náutico União, anfitrião da etapa.

Além dos atletas, o projeto contará com uma equipe de apoio composta por três treinadores e dois profissionais de Educação Física, garantindo suporte durante a competição.

O Remar para o Futuro também estará representado indiretamente por atletas formados no projeto que hoje defendem outros clubes, como Shaiane Ucker, Facundo Mezquita e João Pedro Milgarejo, pelo Grêmio Náutico União, e Piedro Xavier, pelo Clube de Regatas do Flamengo.

Ao todo, a etapa contará com 122 atletas, distribuídos em 83 embarcações. As disputas envolvem 14 provas, que vão desde a categoria estreante até a master.

Para o coordenador do projeto, professor Fabrício Boscolo, o principal objetivo vai além dos resultados:

— Ser a segunda equipe com mais atletas inscritos é motivo de orgulho. No Remar, priorizamos o processo de aprendizagem e o desenvolvimento dos atletas. Mais do que vencer provas, buscamos a evolução individual e o autoconhecimento.

O projeto

O Remar para o Futuro é desenvolvido pela Universidade Federal de Pelotas (UFPel), pela prefeitura de Pelotas e pelo Centro Português 1º de Dezembro, com apoio de patrocinadores locais e financiamento do Pró-Esporte RS.



