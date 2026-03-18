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“Prejudica todos os clubes”: a 17 dias da estreia, times gaúchos ainda aguardam tabela da Série D

Clubes cobram definição da CBF para organizar logística e preparação; competição começa no fim de semana de Páscoa

Daniel Costa

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