“Prejudica todos os clubes”: a 17 dias da estreia, times gaúchos ainda aguardam tabela da Série D

Brasil de Pelotas é um dos gaúchos participantes. Aline Klug / Divulgação G.E. Brasil

Brasil de Pelotas, Guarany de Bagé, São José e São Luiz ainda aguardam a divulgação da tabela detalhada da Série D do Campeonato Brasileiro. A pouco mais de duas semanas do início da competição, os clubes seguem sem informações sobre data, local e adversário da estreia, prevista para o fim de semana de Páscoa, nos dias 4 e 5 de abril.

Os grupos da competição foram definidos pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) no dia 6 de março. Desde então, a entidade prometeu o detalhamento da primeira fase, o que ainda não aconteceu. Os clubes possuem apenas as datas-base das rodadas (disponível no final da matéria)

Planejamento

No Grupo A16, ao lado de São José, Blumenau-SC, Marcílio Dias-SC, São Joseense-PR e Azuriz-PR, o Brasil de Pelotas treina de olho na competição desde 2 de março. No entanto, a falta da tabela gera impactos no planejamento da logística e na realização de atividades específicas visando o adversário da estreia.

— Acho que prejudica todos os clubes, principalmente nas questões de logística. Quanto antes a gente tiver a tabela, melhor para organizar a sequência de todas as viagens. Todos os clubes acabam tendo o mesmo prejuízo — afirma Hélio Vieira, coordenador técnico do Brasil.

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Novo formato

Reformulada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), a Série D passa a contar com 96 clubes a partir da atual edição. Na fase inicial, os grupos são regionalizados, com seis equipes se enfrentando em turno e returno. Os quatro melhores avançam à segunda fase, disputada em formato de mata-mata, com ida e volta.

Os clubes que avançam para o mata-mata disputam os confrontos no formato de ida e volta. As 32 equipes que alcançarem a terceira fase já garantem vaga na Série D da temporada seguinte.

Os quatro semifinalistas conquistam o acesso à Série C. Já os quatro clubes eliminados nas quartas de final disputarão uma repescagem, da qual os dois melhores também assegurarão vaga na terceira divisão nacional.

As duas vagas extras da repescagem também serão disponibilizadas em 2027. Isso porque a CBF também pretende ampliar o número de participantes da Série C, de 20 para 28 clubes.

Confira os grupos dos gaúchos na Série D

Grupo A15

Cianorte-PR

FC Cascavel-PR

Santa Catarina-SC

Joinville-SC

Guarany de Bagé-RS

São Luiz-RS

Grupo A16

Blumenau-SC

Marcílio Dias-SC

São Joseense-PR

Azuriz-PR

São José-RS

Brasil-RS

Datas-base da Série D

Fase de grupos

1ª rodada: 4 ou 5 de abril;

2ª rodada: 11 ou 12 de abril;

3ª rodada: 18 ou 19 de abril;

4ª rodada: 25 ou 26 de abril;

5ª rodada: 2 ou 3 de maio;

6ª rodada: 9 ou 10 de maio;

7ª rodada: 16 ou 17 de maio;

8ª rodada: 23 ou 25 de maio;

9ª rodada: 30 ou 31 de maio;

10ª rodada: 13 ou 14 de junho.

2ª fase

Ida: 20 ou 21 de junho;

Volta: 27 ou 28 de junho.

3ª fase

Ida: 4 ou 5 de julho;

Volta: 11 ou 12 de julho.

Oitavas de final

Ida: 17 ou 18 de julho;

Volta: 25 ou 26 de julho.

Quartas de final

Ida: 8 ou 9 de agosto;

Volta: 15 ou 16 de agosto.

Semifinais

Ida: 23 de agosto;

Volta: 30 de agosto.

Playoffs do acesso

Ida: 20 de agosto;

Volta: 2 de setembro.

Final

Ida: 6 de setembro;

Volta: 13 de setembro.



