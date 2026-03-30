Polícia investiga briga entre jogadores do Brasil de Pelotas e entregador de bebidas; veja vídeo

A Polícia Civil investiga uma briga envolvendo os jogadores Rael e DG, do Brasil de Pelotas, e um entregador de bebidas, registrada na madrugada de domingo (29), no Centro da cidade. O caso pode envolver crimes de lesão corporal, dano e furto.

A confusão ocorreu na rua Félix da Cunha, entre as ruas Sete de Setembro e Princesa Isabel, e foi parcialmente registrada em vídeos que circularam nas redes sociais. As imagens mostram momentos da discussão e da briga do lado de fora do prédio.

Os três procuraram a Polícia Civil para registrar boletins de ocorrência. O caso foi inicialmente encaminhado à Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco) e deve ser remetido à 1ª Delegacia de Polícia.

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Versão dos jogadores

Nos boletins registrados ainda durante a madrugada, os atletas relataram que haviam pedido bebidas por meio de aplicativo de entrega. Segundo o depoimento, ao receberem o pedido, perceberam que cinco latas de cerveja estavam danificadas, o que teria motivado a reclamação ao entregador.

Ainda conforme o registro policial, os jogadores se recusaram a pagar pelas bebidas e afirmaram que o entregador iniciou a agressão física. Durante a confusão, outros motoboys teriam chegado ao local e perseguido DG até o seu apartamento, onde o mesmo teria sido agredido. Já Rael teria fugido para buscar ajuda.

Vídeo que circula nas redes sociais mostra parte da discussão e das agressões. Frame de vídeo / Imagens cedidas

O documento também aponta que, ao chegar ao endereço, a guarnição encontrou o apartamento dos atletas com marcas de sangue e DG com ferimentos graves no rosto. Os jogadores foram levados para atendimento na UPA.

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Versão do entregador

O entregador relatou à polícia que foi agredido pelos dois jogadores durante a entrega. Segundo o boletim, ele teve a motocicleta chutada e derrubada.

O trabalhador também afirmou ter sofrido lesões nas mãos e no rosto. Além disso, declarou que teve o celular e uma pochete com cerca de R$ 250 roubados durante a confusão.

Xavante se manifesta

Em nota oficial, divulgada na noite de domingo, o Brasil informou que tomou conhecimento do caso e iniciou uma apuração interna. A direção também informou que segue acompanhando a situação e poderá voltar a se manifestar.

Confira a nota na íntegra:

O Grêmio Esportivo Brasil tomou conhecimento dos fatos ocorridos nesta data, envolvendo atletas vinculados ao clube, tendo iniciado imediatamente a apuração interna dos acontecimentos.

A instituição reitera que não admite condutas incompatíveis com os princípios que norteiam sua atuação, e espera de todos os seus atletas e profissionais postura alinhada aos valores de respeito, disciplina e responsabilidade.

Eventuais medidas serão adotadas após a conclusão da análise dos fatos, com observância aos princípios legais e contratuais aplicáveis.

O clube seguirá acompanhando a situação e poderá se manifestar novamente, se necessário.



