Pelotense garante vaga para o Mundial de triatlo na França

Triatleta há 10 anos, ele vive o auge de sua carreira. Filipe Chepp / Divulgação

O triatleta Daniel Alves vai representar o Rio Grande do Sul no Mundial de Triatlon de média distância, que será disputado no dia 13 de setembro, em Nice, na França. Aos 33 anos, o pelotense garantiu a vaga no Ironman 70.3 após o desempenho na etapa de Punta del Este, no Uruguai.

Alves completou a prova em 4h32min13s, terminando em 7º lugar na sua categoria (30 a 34 anos) e na 45ª colocação geral entre os mais de 1.400 atletas. A competição distribuiu 25 vagas para o Mundial, destinadas inicialmente aos vencedores de cada categoria e, posteriormente, redistribuídas conforme a desistência dos atletas classificados à frente, cenário que possibilitou a classificação do pelotense.

A confirmação da vaga não foi imediata e veio apenas horas depois, durante a cerimônia oficial de premiação.

— Eu estava lá na premiação, aguardando, com o objetivo de ver se eu conseguia pegar a vaga. Foi uma surpresa boa, porque é bem concorrido, não é só querer, tem que performar bem e ter um índice alto dentro da categoria — conta.

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A prova de Ironman 70.3 é composta por 1,9 km de natação, 90 km de ciclismo e 21 km de corrida. Em Punta del Este, as condições exigiram bastante dos atletas, especialmente na etapa de ciclismo.

— O vento faz com que a prova fique muito desafiadora. Na ida estava a favor, e na volta batia no peito. Isso acabou minando bastante — explica.

Segundo ele, pequenos erros ao longo do percurso também impactaram o tempo final, mas não impediram a conquista da vaga.

Olhar para o Mundial

A prova em Nice será a primeira participação do pelotense no Mundial. O percurso, segundo ele, apresenta características bastante exigentes, principalmente na etapa de ciclismo, com grande elevação.

— A prova tem muita subida, entre 1.500 e 1.800 metros de altimetria. Vou ter que treinar bastante isso — afirmou.

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A vaga para o Mundial tem um significado especial para o atleta, que deixa o desempenho em segundo plano e valoriza sua trajetória até aqui:

— Eu quero fazer a melhor prova que eu puder, mas sem grandes pretensões de colocação. O nível é muito alto. Vai ser uma experiência de vida, uma experiência profissional muito grande. Quero evoluir como atleta e como treinador.

Vaga veio após bom desempenho no Ironman 70.3 de Punta del Este. Angela Delatorre Pereira / IronMan 70.3 Punta del Este

Busca por recursos

A participação no Mundial, no entanto, envolve custos elevados. O atleta estima que o investimento total na temporada, incluindo viagens, inscrições e logística, fique em torno de R$ 60 mil.

Para viabilizar o projeto, ele busca apoio de empresas e parceiros. Um plano de divulgação foi estruturado para oferecer visibilidade às marcas durante as competições e também no trabalho como treinador na Actos Assessoria Esportiva.

— A gente fez um projeto bem detalhado para apresentar às empresas. Qualquer tipo de apoio é muito bem-vindo — ressaltou.

Segundo ele, além da exposição em provas nacionais e internacionais, os parceiros também ganham visibilidade junto aos alunos e eventos esportivos na região. Os interessados em apoiar o pelotense podem entrar em contato através do telefone ou das redes sociais.

Preparação voltada ao Mundial

Para chegar competitivo à prova, Daniel seguirá uma rotina intensa de treinos, com carga semanal entre 20 e 25 horas.

A natação é realizada principalmente nas piscinas do Clube Brilhante, onde há maior controle técnico, e eventualmente no Laranjal, simulando condições de águas abertas. Já o ciclismo ocorre em rodovias da região, enquanto a corrida é feita nas ruas de Pelotas.

— Às vezes eu posso ter corrida, natação e academia no mesmo dia. Em outros, um ciclismo longo com natação. Isso varia muito com o que a gente precisa trabalhar e com o momento da preparação — explica.

Após a classificação, o planejamento foi ajustado para as características da prova na França. Como o percurso apresenta grande elevação, o atleta pretende intensificar treinos em trajetos com subidas, como na BR-392, em direção a Canguçu e Morro Redondo.

Antes do Mundial, Alves ainda disputará o Challenge Florianópolis, em abril, utilizando a prova como parte da preparação.

A expectativa é chegar ao mês de setembro no auge da forma física, com um ciclo de treinamento completo e adaptado às exigências da prova.

— Agora é treinar muito e ajustar tudo para chegar bem lá [em Nice, na França] — destaca.

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Trajetória do futsal ao triatlo

Antes de se dedicar ao triatlo, Alves teve uma trajetória ligada ao futsal. Ele iniciou no esporte ainda na infância e chegou a atuar profissionalmente em clubes catarinenses e na equipe da Universidade Católica de Pelotas (UCPel).

A transição para o triatlo aconteceu no começo de 2016, quando decidiu encerrar a carreira no futebol e focar nos estudos. O contato com a nova modalidade rapidamente se transformou em paixão e profissão.

— Comecei a fazer triatlo em 2016 e desde então virou minha vida. Vivo 24 horas por dia isso — conta.

Com o tempo, passou a se aprofundar no estudo do triatlo e começou a competir e ser treinador, função que até hoje segue exercendo de forma paralela.



