Pelotas institui Dia Municipal do Remo em homenagem ao fundador do Remar para o Futuro

Tissot foi um dos idealizadores do projeto ao lado de Fabricio Boscolo. Divulgação / Remar para o futuro

Um dos principais municípios do país na modalidade, Pelotas passa a celebrar oficialmente o Dia Municipal do Remo. O dia 12 de outubro, instituído pela Lei nº 7.518/2026, foi escolhido em alusão ao aniversário de Oguener Tissot, uma das nove vítimas da tragédia com o projeto Remar para o Futuro — no qual era treinador e coordenador —, em outubro de 2024.

A lei, de autoria do vereador Paulo Coitinho (Cidadania), foi aprovada pela Câmara e sancionada pelo prefeito Fernando Marroni (PT) na última semana.

Atual coordenador do Remar, Fabricio Boscolo destaca a importância da criação da data comemorativa. Segundo ele, a lei traz reconhecimento oficial à modalidade e à história construída na cidade, que foi uma das primeiras do Brasil a institucionalizar o remo. A expectativa é que, a partir da data, a modalidade conquiste cada vez mais espaço e reconhecimento no município.

Além disso, para ele, celebrar o Dia Municipal do Remo no aniversário de Tissot amplia ainda significado da homenagem:

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— Ter um dia para comemorar a modalidade e que esse dia seja no aniversário do Oguener gera uma emoção e um impacto gigantesco. O projeto ganha, a cidade ganha e o esporte também ganha. Então fico muito feliz por ter dado certo e na esperança de o remo conquistar cada vez mais espaço e reconhecimento na sociedade pelotense.

Homenageado

Placa foi entregue aos atletas do Remar para o Futuro durante o Campeonato Brasileiro de 2025. Piedro Tuchtenhagen / Reprodução

Nascido em 12 de outubro, Tissot consolidou-se como uma das principais referências do remo brasileiro. Como reconhecimento à sua trajetória, a Federação Gaúcha de Remo (Remosul) batizou a Copa Sul Júnior de Remo, marcada para 16 de maio, com o seu nome.

Já na edição mais recente do Campeonato Brasileiro, a Confederação Brasileira de Remo (CBR) prestou homenagem ao Remar para o Futuro com a entrega de uma placa em memória ao treinador.



