Esportes

12 de outubro
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Pelotas institui Dia Municipal do Remo em homenagem ao fundador do Remar para o Futuro

Data faz alusão ao aniversário de Oguener Tissot, uma das nove vítimas da tragédia com o projeto

Daniel Costa

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