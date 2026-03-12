Norte-americano contratado pelo Brasil de Pelotas foi indicado por Emerson da Rosa

Atleta disputou a Série D italiana de 2025 pelo A.S.D. Chieri. Reprodução / A.S.D Chieri

O Brasil de Pelotas deve oficializar nos próximos dias a contratação do jovem Antonni Pistelli Ferreira, de 19 anos. Nascido em Kansas, nos Estados Unidos, o atleta estava no A.S.D. Chieri, da Itália, e foi contratado após indicação do ex-jogador Emerson da Rosa, novo gestor do clube.

De acordo com o coordenador técnico do Brasil, Hélio Vieira, o atleta também foi avaliado pela comissão técnica antes de iniciar os treinamentos com o grupo.

— Ele é um jogador que foi indicado, foi mandado material e nós analisamos. É um jovem, um jogador que pode, a partir do momento em que seja profissionalizado, virar um ativo do clube também. O que ele vem demonstrando nos treinamentos até agora nos deixa bem esperançosos em relação ao seu futuro dentro do clube — afirma.

O meia já participa das atividades junto ao elenco desde 2 de março e teve o nome registrado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF na sexta-feira (6).

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Destro, Antonni atua preferencialmente como meio-campista, mas também pode jogar pelos lados do ataque ou como lateral. Apesar de ter nascido nos Estados Unidos, ele possui cidadania brasileira e italiana.

Segundo Vieira, o jovem poderá ser utilizado tanto no elenco profissional quanto nas categorias de base, dependendo da estruturação das equipes ao longo da temporada.

— É um atleta que vem demonstrando qualidade e, a partir do momento que se instale a base, ou ele será aproveitado pela base ou ficará conosco (no profissional) — explica.

Projeto para a base

O Brasil também trabalha na reestruturação das categorias inferiores e confirmou participação no Gauchão Série A2 Sub-20, que tem início previsto para maio.

Conforme o coordenador técnico, o trabalho será conduzido principalmente por Emerson da Rosa, com integração ao elenco profissional. A ligação do ex-jogador com os jovens vem desde o Fragata Futebol Clube, fundado por ele para a formação de jovens atletas em Pelotas.

A ideia é aproximar os jovens atletas do ambiente do time principal para facilitar eventuais utilizações durante a temporada.

— O quanto mais próximos nós estivermos, melhor, em relação até à observação de atletas que estão na base e que possam ser aproveitados, não que de repente não virem titulares, mas que participem dos trabalhos junto com o profissional — projeta Hélio Vieira.



