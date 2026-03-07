Monsoon vence o Guarany de Bagé e garante permanência no Gauchão pelo saldo de gols

Equipes se enfrentaram três vezes na competição. Vinicius Saraiva / Divulgação/Guarany

O Guarany de Bagé encerrou sua participação no Gauchão 2026 com uma derrota por 2 a 0 para o Monsoon, no Passo D'Areia. A derrota, que manteve o time de Capão da Canoa na elite do estadual, teve gols de Fabinho e Caio Rangel.

Mesmo com a derrota, o Guarany seguiu na liderança do quadrangular do rebaixamento, com oito pontos, mesma pontuação de Monsoon e Avenida, atrás pelo número de vitórias. O time de Capão da Canoa garantiu a permanência pelo saldo de gols por conta do empate sem gols no outro confronto da rodada, entre o Periquito e o lanterna Inter-SM, rebaixados para a Divisão de Acesso de 2027.

A liderança ganha ainda mais importância por conta da disputa por uma vaga na Série D. Duas equipes garantem a classificação por meio da campanha no Gauchão.

Uma dessas vagas já pertence ao Novo Hamburgo. A outra está assegurada a São Luiz ou São José. No entanto, caso a dupla avance à terceira fase da competição, garantem vaga automática na Série D de 2027 e, com isso, abrem espaço para o Guarany herdar a classificação via estadual, caso seja necessário.

Mudanças forçadas

O técnico Gelson Conte manteve a base da equipe que está invicta há quatro jogos. O treinador foi forçado a fazer duas alterações por conta das transferências de Murilo, para a Ponte Preta, e Welder, para o futebol do exterior. Assim, Adaílson e Lucão entraram no ataque.

Apesar de estar de saída do clube, Welder pediu para viajar com a delegação para Porto Alegre para fazer sua despedida. Ele está fora do confronto diante da Ponte Preta na terça-feira (10), pela terceira fase da Copa do Brasil.

Guarany começa bem, mas deixa o ritmo cair

Já confirmado na elite do Gauchão para 2027 e com um confronto decisivo pela Copa do Brasil na terça-feira (10), o Guarany entrou em campo sem o peso de ter que buscar a vitória.

Mesmo assim, o Alvirrubro começou pressionando e marcou com Paulinho, logo aos dois minutos, após bate-rebate na área. O VAR traçou as linhas e anulou o gol por impedimento de Raphinha, que participou da jogada. O Guarany seguiu com a posse de bola e voltou a assustar aos 21, com Marquinhos arriscando a finalização de fora da área.

O Monsoon respondeu da mesma forma, com Luan finalizando de fora para grande defesa de Thiago, aos 22. No lance seguinte, mais uma chegada do time da casa com uma boa interceptação do goleiro após finalização de Pará pelo lado esquerdo da área.

O Monsoon cresceu na partida e abriu o placar aos 36 minutos, com o artilheiro Fabinho. Ele aproveitou a falha da defesa alvirrubra em um cruzamento da esquerda e finalizou para marcar o primeiro gol da partida.

Aos 44, Luan cruzou da direita e encontrou Caio Rangel do outro lado da área, nas costas da defesa. O camisa 11 cabeceou sem chances para Thiago, marcando o segundo gol, que tirou a equipe da zona de rebaixamento.

No último lance da primeira etapa, Fabinho quase ampliou. O centroavante recebeu nas costas da marcação e partiu livre frente a frente com o goleiro. No entanto, Alberte, de carrinho, conseguiu interceptar o chute e evitar o terceiro.

Segundo tempo morno

Com as duas equipes nas primeiras colocações, o segundo tempo foi de poucas oportunidades. No entanto, quem teve as melhores chances foi o Guarany, primeiro aos sete minutos, com Marquinhos, que cabeceou no meio do gol para a defesa de Pavan.

Aos 13, mais uma chegada. Tony Jr. fez boa jogada individual pelo lado direito, invadiu a área por dentro e finalizou de perna esquerda por cima do gol. Depois, aos 25 e 26 minutos, Paulinho e Marquinhos arriscaram de fora da área levando perigo à meta do Monsoon.

A única chance do Monsoon na etapa final saiu dos pés de Pará, aos 29 minutos. O lateral desarmou Talles, dentro da área, e arriscou a finalização, que passou por cima do gol.

Mesmo após o apito final, o Monsoon seguiu tenso dentro de campo e nas arquibancadas, de olho na partida de Santa Cruz do Sul entre Avenida e Inter-SM. A vitória do time de Capão da Canoa, combinada com o empate no outro confronto, garantiu a permanência da equipe e a liderança do quadrangular para o Guarany.

Gauchão — 6ª rodada do quadrangular do rebaixamento — 7/3/2026

Monsoon (2)

Igor Pavan; Camargo (Franco Medina, 16'/2ºT), Thalheimer, Yago Alves (Carlos Gabriel, 8'/2ºT), Léo Hanna e Pará; Vinicius Garcia, Caio Rangel (Rick Sena, 40'/2ºT), Luan (Henrique, 1'/2ºT) e Matheus Cândido; Fabinho. Técnico: Arilson Costa.

(Jean Carlos, 40'/2ºT)

Guarany (0)

Thiago Gonçalves (Jean Carlos, 38'/2ºT); Raphinha (Hiago, 38'/2ºT), Jean Martim (Jean Carlos, 22'/2ºT), Alberte e Vitor Oliveira; Marcão, Paulinho (Allan, 29'/2ºT), Marquinhos e Adaílson (Talles, 22'/2ºT); Tony Jr. e Lucão. Técnico: Gelson Conte.

GOLS: Fabinho (M), Caio Rangel (M)

ARBITRAGEM: Jonathan Benkenstein Pinheiro, auxiliado por Otavio Legramanti, Fabulo Oliveira Diniz e Tiago Pires Staduto. VAR: Erico Andrade de Carvalho.

LOCAL: Estádio Passo D'Areia, em Porto Alegre.

Próximo jogo

Ponte Preta x Guarany - Terça-feira (10), às 21h30, no Estádio Moisés Lucarelli - Copa do Brasil (Terceira fase)