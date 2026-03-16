Maior edição da Série Ouro de futsal tem quatro clubes do sul do Estado 

Quatro clubes representam o sul do Estado na Série Ouro do futsal gaúcho. A maior edição da história da competição tem 22 equipes confirmadas, entre elas ABF, de São Lourenço do Sul, ARGS, de Rio Grande, ATF, de Pelotas, e Jaguarão.
Nesta edição, a competição terá duas equipes a mais que em 2025. A Série Ouro de 2025 teve o rebaixamento de SER Triunfo e Caxias Futsal, enquanto Cerro Largo, Ijuí, Campo Bom e Passo Fundo conquistaram o acesso da Série Prata.
A Série Ouro 2026 vai ocorrer de 9 de maio até 5 de dezembro. A fórmula de disputa e os grupos serão definidos pela Federação Gaúcha de Futsal (FGFS) no dia 11 de abril, quando acontece o congresso técnico da competição.
Desempenho da Zona Sul em 2025
As quatro representantes da Zona Sul tiveram um desempenho semelhante na última edição da Série Ouro. A melhor posição foi do Riograndense, atual ARGS, que chegou até às quartas de final. Após ser quarta colocada no grupo B, a equipe rio-grandina eliminou a ABF nas oitavas de final e foi eliminada para a campeã ACBF, na fase seguinte. As demais equipes da região ficaram foram eliminadas no primeiro confronto do mata-mata.
Confira as equipes confirmadas na Série Ouro de 2026
- ABF - São Lourenço do Sul
- ACBF - Carlos Barbosa
- AFA - São Francisco de Assis
- ANPF - Nova Petrópolis
- ARGS - Rio Grande
- ATF - Pelotas
- Atlântico - Erechim
- AVF - Manoel Viana
- Barcelona - Júlio de Castilhos
- Campo Bom - Campo Bom
- Cerro Largo - Cerro Largo
- Figueira - Tupanciretã
- Ijuí - Ijuí
- Independente - Lavras do Sul
- Jaguarão - Jaguarão
- Passo Fundo - Passo Fundo
- Russo Preto - Não-Me-Toque
- São José - Cachoeira do Sul
- Sercesa - Carazinho
- SER Alvorada - Alvorada
- SER Santiago - Santiago
- UFSM - Santa Maria