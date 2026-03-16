Maior edição da Série Ouro de futsal tem quatro clubes do sul do Estado 

Riograndense, atual ARGS, teve o melhor desempenho da região, sendo eliminado para a ACBF nas quartas de final. José Vitor Silva / Riograndense Futsal

Quatro clubes representam o sul do Estado na Série Ouro do futsal gaúcho. A maior edição da história da competição tem 22 equipes confirmadas, entre elas ABF, de São Lourenço do Sul, ARGS, de Rio Grande, ATF, de Pelotas, e Jaguarão.

Nesta edição, a competição terá duas equipes a mais que em 2025. A Série Ouro de 2025 teve o rebaixamento de SER Triunfo e Caxias Futsal, enquanto Cerro Largo, Ijuí, Campo Bom e Passo Fundo conquistaram o acesso da Série Prata.

A Série Ouro 2026 vai ocorrer de 9 de maio até 5 de dezembro. A fórmula de disputa e os grupos serão definidos pela Federação Gaúcha de Futsal (FGFS) no dia 11 de abril, quando acontece o congresso técnico da competição.

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Desempenho da Zona Sul em 2025

As quatro representantes da Zona Sul tiveram um desempenho semelhante na última edição da Série Ouro. A melhor posição foi do Riograndense, atual ARGS, que chegou até às quartas de final. Após ser quarta colocada no grupo B, a equipe rio-grandina eliminou a ABF nas oitavas de final e foi eliminada para a campeã ACBF, na fase seguinte. As demais equipes da região ficaram foram eliminadas no primeiro confronto do mata-mata.

Confira as equipes confirmadas na Série Ouro de 2026

ABF - São Lourenço do Sul

São Lourenço do Sul ACBF - Carlos Barbosa

Carlos Barbosa AFA - São Francisco de Assis

São Francisco de Assis ANPF - Nova Petrópolis

Nova Petrópolis ARGS - Rio Grande

Rio Grande ATF - Pelotas

Pelotas Atlântico - Erechim

Erechim AVF - Manoel Viana

Manoel Viana Barcelona - Júlio de Castilhos

Júlio de Castilhos Campo Bom - Campo Bom

Campo Bom Cerro Largo - Cerro Largo

Cerro Largo Figueira - Tupanciretã

Tupanciretã Ijuí - Ijuí

Ijuí Independente - Lavras do Sul

Lavras do Sul Jaguarão - Jaguarão

Jaguarão Passo Fundo - Passo Fundo

Passo Fundo Russo Preto - Não-Me-Toque

Não-Me-Toque São José - Cachoeira do Sul

Cachoeira do Sul Sercesa - Carazinho

Carazinho SER Alvorada - Alvorada

Alvorada SER Santiago - Santiago

Santiago UFSM - Santa Maria



