Justiça suspende obras de nova arena do Farroupilha e suspeita de fraude na venda do Nicolau Fico

Antiga casa do Farrapo foi demolida. Éderson Ávila / G.A.Farroupilha

A Justiça do Trabalho, através da 1ª Vara de Pelotas, suspendeu na quarta-feira (18) as obras da Arena Ninho do Cardeal e apontou possíveis irregularidades na venda do antigo estádio do Farroupilha, o Nicolau Fico. A decisão foi tomada para garantir o pagamento de uma dívida com o jogador Igor Padilha.

Segundo o processo, existe a suspeita de que a negociação do estádio, realizada em 2024, tenha sido estruturada para tentar esconder dinheiro e bens para evitar o pagamento de dívidas trabalhistas.

De acordo com as investigações, o Nicolau Fico foi vendido por R$ 10 milhões, sendo R$ 4 milhões em um novo terreno e R$ 6 milhões em dinheiro. No entanto, a Justiça aponta que não há registros desses valores nas contas bancárias do clube.

Outro ponto levantado é que despesas da construção da nova arena estariam sendo custeadas por terceiros, incluindo a empresa compradora do estádio e uma associação ligada aos gestores do Farrapo, sem transitar pelas contas oficiais do Farroupilha. Para a acusação, esse modelo indicaria um esvaziamento patrimonial do Farroupilha, mantendo bens e recursos fora de seu nome formal.

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Diante dessas suspeitas, além de paralisar as obras, a Justiça autorizou a penhora de um imóvel ligado ao clube, para que possa ser usado para quitar a dívida.

O Farroupilha, por sua vez, nega qualquer irregularidade. Em nota oficial, o clube afirma que não houve fraude nem ocultação de valores. A direção reconhece apenas um atraso no pagamento ao atleta, que teria ocorrido por falta momentânea de recursos e por valores que estariam bloqueados, dificultando o acesso imediato ao dinheiro.

O clube também destaca que enfrenta uma situação financeira difícil, sem receitas fixas, com poucos sócios e acumulando processos judiciais. Ainda assim, garante que está tomando medidas para resolver o caso, quitar a dívida com Igor Padilha e retomar as obras da nova arena o quanto antes. Conforme o vice-presidente Fábio Costa, os dirigentes do Farrapo vão conceder uma entrevista coletiva na manhã de sexta-feira (20) para prestar contas acerca do caso.

Confira a nota na íntegra:

O Grêmio Atlético Farroupilha vem a público esclarecer informações divulgadas recentemente sobre a paralisação de sua obra.

Não existe qualquer fraude ou ocultação de valores por parte do clube.

Em relação ao caso mencionado, não houve descumprimento total de acordo.

Houve, sim, um atraso pontual em razão da indisponibilidade momentânea de recursos, inclusive envolvendo honorários e valores residuais, a parte maior já foi recebida pelo atleta justamente porque o clube não tem acesso imediato aos valores que se encontram bloqueados.

Ressaltamos que, mesmo diante das dificuldades, o clube já está adotando todas as medidas necessárias. Na tarde de hoje, a equipe jurídica está reunida para buscar a regularização da situação e viabilizar, com urgência, a retomada da obra.

É importante destacar que o Farroupilha atravessa um cenário financeiro extremamente delicado. Trata-se de um clube sem receitas, sem quadro expressivo de sócios e sem fontes constantes de renda, o que torna ainda mais desafiador lidar com o elevado número de demandas judiciais.

Mas irá resolver o a situação com o Atleta igor padilha.

O clube reafirma seu compromisso com a transparência, com o cumprimento de suas obrigações e com a continuidade de seus projetos, sempre respeitando os limites de sua realidade financeira.