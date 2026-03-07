Herói da classificação na Copa do Brasil deixa o Guarany de Bagé 

O centroavante Welder está de saída do Guarany de Bagé. O atacante acertou transferência para futebol do Vietnã e não estará à disposição para o confronto diante da Ponte Preta, na terça-feira (10), pela terceira fase da Copa do Brasil.
A despedida do jogador ocorreu neste sábado (7), na derrota por 2 a 0 para o Monsoon, pela última rodada do quadrangular do rebaixamento do Gauchão. Mesmo com a negociação já encaminhada, Welder pediu ao técnico Gelson Conte para ser relacionado e ficou no banco de reservas.
Em sua terceira passagem pelo Alvirrubro, o centroavante teve papel decisivo na campanha do clube na Copa do Brasil. Ele marcou o gol da classificação diante do Caxias, na segunda fase da competição. No total, Welder soma 41 gols em 65 jogos pelo Guarany e terminou o Gauchão como artilheiro da equipe, com três gols.
Segunda baixa
Welder é o segundo titular a deixar o Guarany na última semana. Antes dele, o volante Murilo Cavalcante também deixou o clube após acertar sua transferência para a Ponte Preta.