Guarany de Bagé perde para a Ponte Preta e se despede na terceira fase da Copa do Brasil

O Guarany de Bagé perdeu por 1 a 0 para a Ponte Preta e está eliminado da Copa do Brasil na terceira fase. No primeiro primeiro confronto da história entre as equipes, Bryan Borges marcou o único gol da partida, realizada no Moisés Lucarelli, em Campinas.
Essa foi a melhor campanha do Guarany na história da Copa do Brasil. O Alvirrubro igualou a melhor marca da região Sul do RS, que pertencia apenas ao Brasil de Pelotas. Em 2023, o Xavante também chegou até à terceira fase da competição, quando foi eliminado pelo Atlético Mineiro.
Com a eliminação, o Alvirrubro deixa de receber R$ 1 milhão em premiação. No entanto, o Índio já garantiu R$ 1,8 milhão por chegar até a terceira fase.
Agora, o Guarany volta a campo somente em abril, pela Série D do Campeonato Brasileiro. O Alvirrubro está no Grupo A15 da competição, ao lado de São Luiz, Cianorte-PR, Cascavel-PR, Santa Catarina e Joinville-SC.
Classificada
A vitória diante do Guarany foi a primeira da Ponte Preta na temporada. Rebaixada no Paulistão, com sete derrotas em oito jogos, a Macaca agora aguarda o vencedor da partida entre Porto Velho e Atlético Goianiense, que se enfrentam nesta quarta-feira (11), às 20h30min. O confronto, em jogo único, acontecerá já na próxima semana, com data a ser confirmada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).
Na etapa seguinte, os confrontos são realizados em partidas de ida e volta. Nesta fase, os clubes que disputam a Série A fazem a sua estreia na competição.
O jogo
Estreias
O técnico Gelson Conte manteve a mesma base da equipe que venceu três das últimas cinco partidas na temporada. As únicas mudanças foram forçadas pelas saídas de Murilo e Welder. O meia Silas e o centroavante Ruan foram contratados e fizeram sua estreia no time titular.
Primeiro tempo de poucas oportunidades
Jogando diante do seu torcedor, a Ponte Preta teve a posse de bola, mas encontrou dificuldades para ingressar na área do Alvirrubro. Do outro lado, o Guarany entrou em campo bem postado, apostando no contra-ataque com Tony Jr. e Silas.
A primeira oportunidade da partida aconteceu logo aos quatro minutos, com William Pottker. O atacante invadiu a área pela esquerda e tentou a finalização cruzada, mas Jean Martim conseguiu interceptar o chute, de carrinho, mandar para escanteio.
A chance mais clara do primeiro tempo veio do lado do Guarany, aos 10 minutos. Silas cobrou falta na área e Jean Martim desviou, obrigando o goleiro Diogo a fazer uma grande defesa no canto direito.
A Macaca seguiu com a posse de bola, mas pouco ameaçou a meta de Thiago, que teve apenas uma interceptação com maior perigo. Aos 33, Elvis lançou nas costas da zaga buscando William Pottker, mas o goleiro estava ligado na jogada e conseguiu antecipar e fazer a defesa, garantindo a igualdade no placar.
Gol relâmpago
A Ponte Preta voltou para o segundo tempo pressionando. Sem conseguir furar o bloqueio defensivo e entrar na área, a Macaca arriscou de fora da área e abriu o placar logo aos três minutos, com Bryan Borges. O atacante finalizou rasteiro de longe e acertou o canto direito de Thiago Gonçalves, que viu a bola ainda bater na trave antes de entrar.
O Guarany tentou a resposta na mesma moeda. Marquinhos, aos seis, e Ruan, aos oito, arriscaram a finalização de fora da área, mas não levaram perigo.
A Ponte Preta quase chegou ao segundo aos 17. Kevyson recebeu na esquerda, driblou dois marcadores, invadiu a área e cruzou rasteiro para Jonathan Cafú. O atacante chegou atrasado e perdeu a oportunidade de empurrar para rede sem goleiro.
O técnico Gelson Conte fez substituições que deixaram a equipe mais ofensiva para o terço final da partida. No entanto, o Guarany não conseguiu criar nenhuma oportunidade clara para evitar a derrota.
Copa do Brasil (terceira fase) — 10/3/2026
Ponte Preta (1)
Diogo Silva; Pacheco, David Braz, Lucas Cunha e Kevyson (Baianinho, 28'/2ºT); Rodrigo Souza (Rodrigo Saraiva, 39'/2ºT), Tárik (Léo Gomes, 14'/2ºT) e Elvis (Diego, 28'/2ºT); Bryan Borges, Diego Tavares (Jonathan Cafú, 14'/2ºT) e William Pottker. Técnico: Rodrigo Santana.
Guarany (0)
Thiago Gonçalves; Raphinha, Bruno Cardoso, Alberte e Vitor Oliveira (Adaílson, 39'/2ºT); Marcão, Paulinho (Talles, 39'/2ºT), Silas (Lucão, 19'/2ºT) e Marquinhos; Tony Jr. (Allan, 39'/2ºT) e Ruan (Adaílson, 30'/2ºT). Técnico: Gelson Conte.
GOLS: Bryan Borges (P).
ARBITRAGEM: Joao Vitor Gobi, auxiliado por Daniel Luis Marques, Luiz Alberto Andrini Nogueira e Guilherme Nunes de Santana.
LOCAL: Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas.