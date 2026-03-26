Guarany de Bagé estreia fora de casa na Série D; veja a data

O Guarany de Bagé vai estreiar na Série D do Campeonato Brasileiro no domingo de Páscoa, dia 5 de abril. A tabela, divulgada na noite de quarta-feira (25) pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), coloca a partida de abertura do Alvirrubro na competição diante do Cianorte, no Estádio Albino Turbay, no Paraná.
A primeira partida do Guarany diante do seu torcedor será no final de semana seguinte, diante do Joinville. A partida no Estrela D'Alva está marcada para 12 de abril, um domingo, às 16h. O estádio aparece com um asterisco, visto que a CBF ainda precisa confirmar os laudos da casa do Alvirrubro, que já estão atualizados.
O Guarany está no Grupo A15 e encara, além de Cianorte e Joinville, São Luiz, Cascavel-PR, Santa Catarina. As equipes se enfrentam em turno e returno — até 13 de junho —, com os quatro melhores avançando à segunda fase, disputada em formato de mata-mata, com ida e volta.
Confira a tabela do Índio na primeira fase da Série D
- 1ª rodada (5/4, às 16h) | Cianorte x Guarany - Estádio Albino Turbay
- 2ª rodada (12/4, às 16h) | Guarany x Joinville - Estádio Estrela D'Alva
- 3ª rodada (18 ou 19/4, às 16h) | Cascavel x Guarany - Estádio Olímpico Regional
- 4ª rodada (25 ou 26/4, às 16h) | Guarany x São Luiz - Estádio Estrela D'Alva
- 5ª rodada (2 ou 3/5, às 16h) | Santa Catarina x Guarany - Estádio Alfredo Krieck, em Rio do Sul
- 6ª rodada (9 ou 10/5, às 16h) | Guarany x Santa Catarina - Estádio Estrela D'Alva
- 7ª rodada (16 ou 17/5) | São Luiz x Guarany - Estádio 19 de Outubro
- 8ª rodada (23 ou 25/5) | Guarany x Cascavel - Estádio Estrela D'Alva
- 9ª rodada (30 ou 31/5) | Joinville x Guarany - Arena Joinville
- 10ª rodada (13 ou 14/6) | Guarany x Cianorte - Estádio Estrela D'Alva
Novo formato
Reformulada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), a Série D passa a contar com 96 clubes a partir da atual edição. Os clubes que avançam para o mata-mata disputam os confrontos no formato de ida e volta. As 32 equipes que alcançarem a terceira fase já garantem vaga na Série D da temporada seguinte.
Os quatro semifinalistas conquistam o acesso à Série C. Já os quatro clubes eliminados nas quartas de final disputarão uma repescagem, da qual os dois melhores também assegurarão vaga na terceira divisão nacional.
As duas vagas extras da repescagem também serão disponibilizadas em 2027. Isso porque a CBF também pretende ampliar o número de participantes da Série C, de 20 para 28 clubes.
Confira os grupos da Série D de 2026
Grupo A1
- Nacional-AM
- Manaus-AM
- Manauara-AM
- GAS-RR
- Monte Roraima-RR
- São Raimundo-RR
Grupo A2
- Independência-AC
- Galvez-AC
- Humaitá-AC
- Porto Velho-RO
- Guaporé-RO
- Araguaína-TO
Grupo A3
- Gama-DF
- Brasiliense-DF
- Luverdense-MT
- Primavera-MT
- Inhumas-GO
- Aparecidense-GO
Grupo A4
- Capital-DF
- Ceilândia-DF
- Mixto-MT
- Operário-MT
- União-MT
- Goiatuba-GO
Grupo A5
- Trem-AP
- Oratório-AP
- Tuna Luso-PA
- Águia de Marabá-PA
- Tocantinópolis-TO
- Imperatriz-MA
Grupo A6
- Sampaio Corrêa-MA
- Moto Club-MA
- IAPE-MA
- Maracanã-CE
- Iguatu-CE
- Parnahyba-PI
Grupo A7
- Ferroviário-CE
- Tirol-CE
- Atlético-CE
- Altos-PI
- Piauí-PI
- Fluminense-PI
Grupo A8
- ABC-RN
- América-RN
- Laguna-RN
- Sousa-PB
- Maguary-PE
- Central-PE
Grupo A9
- Retrô-PE
- Decisão-PE
- Serra Branca-PB
- Treze-PB
- Lagarto-SE
- Sergipe-SE
Grupo A10
- ASA-AL
- CSA-AL
- CSE-AL
- Jacuipense-BA
- Atlético-BA
- Juazeirense-BA
Grupo A11
- Uberlândia-MG
- Betim-MG
- CRAC-GO
- ABECAT-GO
- Operário-MS
- Ivinhema-MS
Grupo A12
- Porto-BA
- Rio Branco-ES
- Vitória-ES
- Real Noroeste-ES
- Tombense-MG
- Democrata GV-MG
Grupo A13
- Madureira-RJ
- Portuguesa-RJ
- America-RJ
- Portuguesa-SP
- Água Santa-SP
- Pouso Alegre-MG
Grupo A14
- Nova Iguaçu-RJ
- Sampaio Corrêa-RJ
- Maricá-RJ
- XV de Piracicaba-SP
- Noroeste-SP
- Velo Clube-SP
Grupo A15
- Cianorte-PR
- FC Cascavel-PR
- Santa Catarina-SC
- Joinville-SC
- Guarany de Bagé-RS
- São Luiz-RS
Grupo A16
- Blumenau-SC
- Marcílio Dias-SC
- São Joseense-PR
- Azuriz-PR
- São José-RS
- Brasil-RS
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