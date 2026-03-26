Guarany de Bagé estreia fora de casa na Série D; veja a data

Índio disputará a competição nacional pelo segundo ano seguido. Sérgio Galvani / Guarany FC

O Guarany de Bagé vai estreiar na Série D do Campeonato Brasileiro no domingo de Páscoa, dia 5 de abril. A tabela, divulgada na noite de quarta-feira (25) pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), coloca a partida de abertura do Alvirrubro na competição diante do Cianorte, no Estádio Albino Turbay, no Paraná.

A primeira partida do Guarany diante do seu torcedor será no final de semana seguinte, diante do Joinville. A partida no Estrela D'Alva está marcada para 12 de abril, um domingo, às 16h. O estádio aparece com um asterisco, visto que a CBF ainda precisa confirmar os laudos da casa do Alvirrubro, que já estão atualizados.

O Guarany está no Grupo A15 e encara, além de Cianorte e Joinville, São Luiz, Cascavel-PR, Santa Catarina. As equipes se enfrentam em turno e returno — até 13 de junho —, com os quatro melhores avançando à segunda fase, disputada em formato de mata-mata, com ida e volta.

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Confira a tabela do Índio na primeira fase da Série D

1ª rodada (5/4, às 16h) | Cianorte x Guarany - Estádio Albino Turbay

(5/4, às 16h) | Cianorte x Guarany - Estádio Albino Turbay 2ª rodada (12/4, às 16h) | Guarany x Joinville - Estádio Estrela D'Alva

(12/4, às 16h) | Guarany x Joinville - Estádio Estrela D'Alva 3ª rodada (18 ou 19/4, às 16h) | Cascavel x Guarany - Estádio Olímpico Regional

(18 ou 19/4, às 16h) | Cascavel x Guarany - Estádio Olímpico Regional 4ª rodada (25 ou 26/4, às 16h) | Guarany x São Luiz - Estádio Estrela D'Alva

(25 ou 26/4, às 16h) | Guarany x São Luiz - Estádio Estrela D'Alva 5ª rodada (2 ou 3/5, às 16h) | Santa Catarina x Guarany - Estádio Alfredo Krieck, em Rio do Sul

(2 ou 3/5, às 16h) | Santa Catarina x Guarany - Estádio Alfredo Krieck, em Rio do Sul 6ª rodada (9 ou 10/5, às 16h) | Guarany x Santa Catarina - Estádio Estrela D'Alva

(9 ou 10/5, às 16h) | Guarany x Santa Catarina - Estádio Estrela D'Alva 7ª rodada (16 ou 17/5) | São Luiz x Guarany - Estádio 19 de Outubro

(16 ou 17/5) | São Luiz x Guarany - Estádio 19 de Outubro 8ª rodada (23 ou 25/5) | Guarany x Cascavel - Estádio Estrela D'Alva

(23 ou 25/5) | Guarany x Cascavel - Estádio Estrela D'Alva 9ª rodada (30 ou 31/5) | Joinville x Guarany - Arena Joinville

(30 ou 31/5) | Joinville x Guarany - Arena Joinville 10ª rodada (13 ou 14/6) | Guarany x Cianorte - Estádio Estrela D'Alva

Novo formato

Reformulada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), a Série D passa a contar com 96 clubes a partir da atual edição. Os clubes que avançam para o mata-mata disputam os confrontos no formato de ida e volta. As 32 equipes que alcançarem a terceira fase já garantem vaga na Série D da temporada seguinte.

Os quatro semifinalistas conquistam o acesso à Série C. Já os quatro clubes eliminados nas quartas de final disputarão uma repescagem, da qual os dois melhores também assegurarão vaga na terceira divisão nacional.

As duas vagas extras da repescagem também serão disponibilizadas em 2027. Isso porque a CBF também pretende ampliar o número de participantes da Série C, de 20 para 28 clubes.

Confira os grupos da Série D de 2026

Grupo A1

Nacional-AM

Manaus-AM

Manauara-AM

GAS-RR

Monte Roraima-RR

São Raimundo-RR

Grupo A2

Independência-AC

Galvez-AC

Humaitá-AC

Porto Velho-RO

Guaporé-RO

Araguaína-TO

Grupo A3

Gama-DF

Brasiliense-DF

Luverdense-MT

Primavera-MT

Inhumas-GO

Aparecidense-GO

Grupo A4

Capital-DF

Ceilândia-DF

Mixto-MT

Operário-MT

União-MT

Goiatuba-GO

Grupo A5

Trem-AP

Oratório-AP

Tuna Luso-PA

Águia de Marabá-PA

Tocantinópolis-TO

Imperatriz-MA

Grupo A6

Sampaio Corrêa-MA

Moto Club-MA

IAPE-MA

Maracanã-CE

Iguatu-CE

Parnahyba-PI

Grupo A7

Ferroviário-CE

Tirol-CE

Atlético-CE

Altos-PI

Piauí-PI

Fluminense-PI

Grupo A8

ABC-RN

América-RN

Laguna-RN

Sousa-PB

Maguary-PE

Central-PE

Grupo A9

Retrô-PE

Decisão-PE

Serra Branca-PB

Treze-PB

Lagarto-SE

Sergipe-SE

Grupo A10

ASA-AL

CSA-AL

CSE-AL

Jacuipense-BA

Atlético-BA

Juazeirense-BA

Grupo A11

Uberlândia-MG

Betim-MG

CRAC-GO

ABECAT-GO

Operário-MS

Ivinhema-MS

Grupo A12

Porto-BA

Rio Branco-ES

Vitória-ES

Real Noroeste-ES

Tombense-MG

Democrata GV-MG

Grupo A13

Madureira-RJ

Portuguesa-RJ

America-RJ

Portuguesa-SP

Água Santa-SP

Pouso Alegre-MG

Grupo A14

Nova Iguaçu-RJ

Sampaio Corrêa-RJ

Maricá-RJ

XV de Piracicaba-SP

Noroeste-SP

Velo Clube-SP

Grupo A15

Cianorte-PR

FC Cascavel-PR

Santa Catarina-SC

Joinville-SC

Guarany de Bagé-RS

São Luiz-RS

Grupo A16

Blumenau-SC

Marcílio Dias-SC

São Joseense-PR

Azuriz-PR

São José-RS

Brasil-RS



