Guarany de Bagé conhece data da partida contra a Ponte Preta pela Copa do Brasil

O Guarany de Bagé enfrenta a Ponte Preta na terça-feira (10), às 21h30min, pela terceira fase da Copa do Brasil. A data do confronto único, que será disputado no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, foi divulgada nesta sexta-feira (6) pela Confederação Brasileira de Futebol.
Quem vencer avança à etapa seguinte da competição. O empate leva a disputa da vaga às cobranças de pênaltis.
O Alvirrubro garantiu vaga na terceira fase após vencer o Caxias por 1 a 0, no Estádio Centenário. Com a classificação, o clube assegurou R$ 950 mil em premiação, somados aos R$ 830 mil já recebidos anteriormente. Caso avance de fase, o Índio ainda garante mais R$ 1 milhão.
Esta é a melhor campanha do Guarany na história da Copa do Brasil. O clube disputou a competição pela primeira vez em 2025, quando chegou até a segunda fase e foi eliminado pelo Athletico Paranaense. Neste ano, devido à posição no Ranking Nacional de Clubes, o Alvirrubro entrou diretamente na segunda fase.
Adversária em baixa
Apesar de ser a atual campeã da Série C do Campeonato Brasileiro — o primeiro título nacional de sua história —, a Ponte Preta chega pressionada após o rebaixamento no Paulistão. A Macaca enfrenta problemas extracampo, principalmente pelo atraso no pagamento de salários ao elenco, situação que provocou mais de dez saídas de jogadores.
Nos últimos dias, o clube buscou reforços e anunciou a contratação de um velho conhecido da torcida alvirrubra. O volante Murilo Cavalcante deixou o Guarany para acertar com a Ponte Preta. No entanto, o jogador não enfrentará o ex-clube, em razão de um acordo firmado entre as diretorias.
