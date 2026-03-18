Grêmio premia pelotenses com nova camisa: "Valeu a pena ser sócio há tantos anos"

Sérgio Barbosa foi um dos cinco gremistas de Pelotas que ganharam a nova camisa do Grêmio. Sócio do clube desde 2006, ele encontrou um dos cinco vouchers escondidos pelo Tricolor no Mercado Público pelotense na manhã desta quarta-feira (18).
— O sentimento é de felicidade por ganhar uma camiseta nova dessa do Grêmio que é lindíssima. Valeu a pena ser sócio do Grêmio há tantos anos — afirma o torcedor.
A dinâmica envolveu oito cidades gaúchas e distribuiu, ao todo, 100 vouchers. O local da ação foi divulgado com exclusividade para os sócios na terça-feira (17), às 19h03min, em alusão ao ano de fundação do clube.
Em Pelotas, o Mercado Público já registrava movimento antes do horário marcado pelo Grêmio, às 10h. Foi assim que Barbosa conseguiu largar na frente e encontrar o último bilhete premiado:
— Cheguei aqui (no Mercado Público) faltando dois minutos, às 9h58min. Encontrei a última das cinco camisas.
Após procurar em diversos pontos do Mercado, ele encontrou o bilhete debaixo de um vaso de plantas.
Novo uniforme
O torcedor gremista conheceu na terça-feira (17) o seu novo uniforme número 1. Esta é a primeira camisa com assinatura da New Balance, nova fornecedora do clube.
Há duas grandes mudanças no manto tricolor: a primeira está nas mangas todas pretas. A outra está nas listras em tom degradê, com a listra preta ficando azul e vice-versa.
As camisas são uma homenagem à Tríplice Coroa conquistada há 30 anos. Em 1996, o time de Luiz Felipe Scolari conquistou o Gauchão, a Recopa Sul-Americana e o Brasileirão.
Nesta quarta-feira (18), o clube divulgou o seu segundo fardamento, na cor branca, com detalhes em azul celeste.
