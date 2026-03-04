Gaúcho ex-Pelotas é o primeiro brasileiro convocado para seleção da Palestina

Atleta esteve no elenco do Lobo que disputou a Copa FGF. Divulgação / E.C. Pelotas

O goleiro Diogo Lourenço, 19 anos, é o primeiro brasileiro convocado para defender a seleção da Palestina. O gaúcho, natural de São Lourenço do Sul, é neto de palestinos e está entre os 23 atletas que vão servir a equipe Sub-20, na Copa da Ásia.

— Fico muito feliz em poder representar a seleção da Palestina, porque é a realização de um sonho para mim e para minha família toda, que é palestina. Minha expectativa é aprender bastante, fazer um bom campeonato e conseguir sair campeão — disse o atleta.

Lourenço se apresenta à seleção palestina na próxima semana. O atleta viaja ao Catar para um período de treinamentos entre os dias 12 e 20. Depois, a equipe segue para o Kuwait, onde disputa a competição até o final do mês.

Trajetória

O contato com representantes da seleção palestina começou ainda em 2022, quando Lourenço atuava pelo Progresso, de Pelotas. Desde então, o atleta rodou por equipes como Bagé, Pelotas, Portuguesa-SP e Veranópolis — seu atual time —, onde seguiu sendo monitorado pela comissão técnica.

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Depois um longo período de observação, a primeira convocação veio em seu melhor momento na carreira:

— Esse momento que veio a convocação foi o momento certo, porque eu estou mais preparado para desempenhar bem.

Foi no Lobo que Lourenço ganhou o maior destaque, atuando no Sub-20 e no profissional em 2025.

— O ano no Pelotas foi essencial, porque foi onde eu pude fazer um bom Gauchão, de destaque, tanto que subi e peguei lista em todos os jogos do profissional.

No Pelotas, Lourenço foi muito elogiado nos bastidores pela comissão técnica e esteve presente em todas as partidas da equipe de Alessandro Telles. Sua estreia no profissional aconteceria na última rodada da primeira fase, diante do São Gabriel. No entanto, a equipe não compareceu à Boca do Lobo e perdeu por W.O.

