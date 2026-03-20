Fora da Copa FGF, Pelotas deve ficar mais de oito meses sem entrar em campo

Boca do Lobo voltará a receber partidas do time profissional somente em agosto. Jefferson Botega / Agencia RBS

O Pelotas não manifestou interesse em participar da Copa FGF e vai jogar somente a Divisão de Acesso em 2026. Com a confirmação, o Lobo não vai entrar em campo no primeiro semestre, retornando aos gramados somente em agosto.

O clube optou por não participar da Copinha pela incerteza quanto às vagas ofertadas pela competição. A medida resultou na renúncia do vice-presidente Vinicius Conrad, que não concordou com a decisão do presidente Rodrigo Brito.

O último jogo do Áureo-Cerúleo foi em 23 de novembro, quando foi eliminado nos pênaltis pelo Aimoré, na Boca do Lobo, na semifinal da Copa FGF. De fora da competição neste ano, o Lobo volta a campo somente no dia 2 de agosto, na estreia da Divisão de Acesso, ficando mais de oito meses sem participar de partidas oficiais.

Jejum de partidas

Esse é o terceiro maior período sem jogos oficiais do Pelotas nos últimos dez anos. Entre as temporadas de 2021 e 2022, o Lobo ficou quase um ano afastado dos gramados. O clube enfrentou o Caxias, pelo Gauchão, em 24 de abril, e retornou a campo somente em 10 de abril do ano seguinte, diante do São Paulo-RG, pela Divisão de Acesso.

Maiores jejuns de partidas desde 2016

2021/2022 - 351 dias

2017/2018 - 288 dias

2025/2026 - 252 dias



