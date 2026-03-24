Filho de Claudio Milar é o primeiro reforço do Farroupilha para a Copa FGF 

Volante já treina com o elenco Farrapo. Divulgação / G.A.Farroupilha

Agustín Milar, de 20 anos, é o primeiro reforço do Farroupilha para a Copa FGF. O volante, filho do atacante Claudio Milar, ídolo do Brasil de Pelotas, foi anunciado na tarde desta terça-feira (24).

— Estou muito feliz e grato por poder defender essas cores. Venho com a motivação de mostrar meu futebol, fazer um grande campeonato e sonhar com coisas grandes — afirma o jogador.

O atleta trabalha com o restante do elenco Farrapo desde 10 de março. O time será comandado pelo técnico Bruno Coelho e mandará suas partidas no Estádio Aldo Dapuzzo, do São Paulo de Rio Grande.

Passagem pelo Xavante

Nascido no Uruguai, Agustín Milar atuou nas categorias de base do Xavante nas duas últimas temporadas. Em 2025, esteve em seis partidas da equipe no Gauchão Sub-20, marcando um gol, no qual comemorou com a tradicional "flechada", imortalizada pelo pai.

Durante a Série D de 2025, Milar chegou a ser relacionado para algumas partidas da equipe principal. No entanto, em setembro, anunciou sua saída do clube.