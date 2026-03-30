FGF define grupos da Copinha, mas competição ainda não tem vagas nacionais garantidas

Brasil de Pelotas e Guarany estão no Grupo B. Ítalo Santos / GE Brasil/Divulgação

O congresso técnico da Copa FGF, realizado nesta segunda-feira (30), definiu os grupos e o formato de disputa da competição, com início previsto para 13 de maio. No entanto, a Copinha ainda não tem tabela e premiação definidas, assim como o homenageado da edição.

Os dez clubes participantes foram divididos em dois grupos regionalizados, se enfrentando em turno e returno. Os dois melhores avançam à semifinal, realizada em formato de ida e volta.

No Grupo 1 estão Brasil de Farroupilha, Gaúcho, Gramadense, Passo Fundo e Santa Cruz. Já o Grupo 2 é formado por Bagé, Brasil de Pelotas, Farroupilha, Guarany de Bagé e Monsoon.

Mesmo após adiar o congresso técnico três vezes, a Federação Gaúcha de Futebol (FGF) ainda aguarda uma resposta da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) sobre a possibilidade de uma vaga extra na Copa do Brasil para o campeão da Copa FGF. Por isso, a premiação da competição segue indefinida.

Vagas nacionais

O regulamento da CBF estabelece que as federações só podem indicar vagas para torneios nacionais em competições que tenham ao menos três clubes da primeira divisão estadual. Como apenas duas equipes do Gauchão — Guarany e Monsoon — estão na competição, a Copa FGF corre o risco de não garantir vagas para a Série D e a Copa do Brasil.

Paralelamente, a Federação negocia com a CBF a viabilidade de uma nova vaga gaúcha à Copa do Brasil, sendo específica para a Copa FGF. A negociação também envolve que a entidade abra mão do pré-requisito.



