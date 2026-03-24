Ex-zagueiro do Brasil de Pelotas retorna como supervisor de futebol

Ex-zagueiro fez 62 jogos com a camisa Xavante. Carlos Insaurriaga / Brasil

O Brasil de Pelotas está reforçando seu departamento de futebol com um nome conhecido da torcida. O ex-zagueiro Fernando Cardozo, de 47 anos, está de volta ao Bento Freitas para assumir a função de supervisor.

Natural de Pelotas, Cardozo defendeu o Xavante entre 2013 e 2016. Ao todo, o defensor fez 62 jogos, sendo titular nas campanhas do acesso à elite do Gauchão e das séries C e B, em 2014 e 2015.

A identificação construída com o clube ao longo desses anos foi um dos fatores para o retorno, agora fora das quatro linhas. Na primeira edição do programa Hora Xavante, na noite de segunda-feira (23), o apresentador do clube, Vanderlei Leivas, ressaltou essa identificação:

— O Fernando Cardozo chegou, já está inserido dentro do contexto do clube. É um cara que tem uma representatividade muito grande junto ao torcedor, jogou com essa camisa, tem uma identificação impressionante. O torcedor gosta muito do Fernando Cardozo, que vem exercer uma função importante.

Leia Mais Série D pode ser adiada por atraso na regularização de 29 estádios

Presente na primeira edição do programa, o sócio do Consórcio Xavante Fábio Bampi, o Nettuno, ressaltou a estrutura já montada no departamento de futebol para o início da temporada.

— Aqui na parte direta no futebol a gente tem o Emerson [Ferreira], tem o Hélio [Vieira], tem o Gilson [Maciel] tocando, depois a gente tem toda a parte do departamento de futebol, fisioterapeuta, tem o análise de desempenho. Temos uma estrutura já bem boa para iniciar o campeonato. No decorrer do período pode vir um ou outro profissional para atuar junto, mas a gente já tem um grupo profissional bastante qualificado para iniciar o campeonato — explica o sócio, que estava ao lado do investidor Fernando Ferreira.

Trajetória dentro e fora de campo

Revelado pelo Inter, o ex-defensor também atuou pelo Juventude antes de seguir para o futebol português, onde atuou até 2010. De volta ao Brasil, atuou pelo Pelotas em 2011 e 2012, antes de iniciar sua trajetória no Xavante. Cardozo encerrou a carreira como jogador em 2018, após defender o Esportivo.

Após pendurar as chuteiras, iniciou a carreira como dirigente no próprio clube de Bento Gonçalves, onde foi gerente de futebol em 2019. Em 2022, assumiu a mesma função no Brasil de Farroupilha.



