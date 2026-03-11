Ex-jogador do Grêmio será o técnico do Pelotas no Gauchão Sub-20

Profissional foi anunciado pelo clube nas redes sociais. Divulgação / E.C. Pelotas

O Pelotas anunciou nesta quarta-feira (11) a contratação de Geverton Duarte como novo treinador da equipe Sub-20 para a disputa do Gauchão Série A2 da categoria. A competição está prevista para maio.

Revelado pelo Grêmio, o ex-volante foi bicampeão gaúcho e campeão da Supercopa do Brasil, em 1990. Na mesma década, ele teve uma curta passagem pelo Lobo, no qual retorna após três décadas.

— Estou muito honrado em retornar ao Esporte Clube Pelotas após 30 anos, em um momento muito nobre e digno. Vou estar em uma função na qual eu sei trabalhar e vamos buscar formar atletas e levar o Sub-20 do Pelotas à conquista da vaga para a Série A do Sub-20 — afirmou o treinador, em vídeo publicado nas redes sociais ao lado de Daniel Carvalho, coordenador das categorias de base.

Como treinador, Geverton Duarte comandou sua última equipe profissional em 2019, quando esteve à frente do São Borja. Em 2025, o profissional atuou no Farroupilha e no Paulista.

A competição

O Gauchão A2 Sub-20 está marcado para iniciar no dia 3 de maio. Além do Pelotas, Aimoré, Brasil, Glória, Riograndense-SM, Panambi, 1992, Tamoio e Futebol com Vida também participam da competição.

Os nove clubes formam um grupo único na fase classificatória e se enfrentam em turno único, totalizando nove rodadas. Os quatro primeiros colocados avançam.

As semifinais e a final serão disputadas em jogos de ida e volta. Campeão e vice-campeão garantem vaga na primeira divisão do Gauchão Sub-20 em 2027.

