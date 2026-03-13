Ex-Brasil de Pelotas tem prisão decretada por dívida de pensão

Atleta encerrou a carreira no Rubro-Negro. Carlos Insaurriaga / Divulgação GEB

O ex-volante do Brasil de Pelotas Denílson Pereira Neves teve a prisão decretada pela Justiça do Rio de Janeiro por não pagamento de pensão alimentícia. A decisão foi tomada nesta sexta-feira (13) pela juíza Ana Paula Azevedo Gomes, da 4ª Vara de Família da Regional de Jacarepaguá, segundo informações do g1.

De acordo com o processo, a dívida acumulada chega a cerca de R$ 225 mil, em valores atualizados, referentes à pensão devida ao filho do ex-jogador, hoje com 10 anos. Na decisão, a magistrada determinou a prisão civil do ex-atleta pelo período de três meses.

Em sua decisão, a juíza escreveu: "Considerando que o executado é devedor contumaz, decreto a sua prisão pelo prazo de 3 meses, na forma do artigo 528, §3º do CPC".

Passagem pelo Brasil de Pelotas

Denílson encerrou a carreira profissional em 2021 vestindo a camisa do Xavante. O volante chegou ao clube em meio ao processo de reformulação do elenco para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro, na qual o clube terminou na lanterna.

A passagem pelo Xavante durou pouco mais de três meses — entre maio e agosto — com apenas oito partidas disputadas. Aos 33 anos, ele decidiu se aposentar após enfrentar sucessivas lesões no joelho. Além disso, a crise que o rubro-negro passava à época, com torcedores invadindo o treinamento, foi um dos motivos levados em consideração pelo atleta.

Carreira no Brasil e no exterior

Revelado pelo São Paulo, Denílson iniciou a carreira em 2005 e integrou o elenco campeão da Copa Libertadores e do Mundial de Clubes naquele mesmo ano. Posteriormente, também conquistou a Copa Sul-Americana de 2012 pelo clube paulista.

No futebol europeu, teve duas passagens pelo Arsenal, da Inglaterra, onde disputou 153 partidas, com 10 gols e 10 assistências. O volante também atuou pelo Cruzeiro e Botafogo, além de clubes do exterior como Al Wahda FC, dos Emirados Árabes Unidos, e Sliema Wanderers FC, de Malta.