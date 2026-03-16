Estreante na última convocação da Seleção Brasileira antes da Copa já marcou contra time gaúcho; relembre

Atleta tem 18 gols pelo Brentford na liga inglesa. Jan Kruger / Getty Images

O atacante Igor Thiago, do Brentford, da Inglaterra, é um dos 26 nomes anunciados por Carlo Ancelotti nesta segunda-feira (16), para a última Data Fifa antes da Copa do Mundo. Revelado pelo Cruzeiro, o atual vice-artilheiro da Premier League, com 18 gols, deixou sua marca contra um clube gaúcho, o Brasil de Pelotas, durante a Série B de 2021.

Estreante na Seleção Brasileira, o atacante de 24 anos representará o Brasil nos jogos contra França e Croácia, nos dias 16 e 31 de março, respectivamente. Os duelos ocorrerão nos Estados Unidos.

O único gol de Igor Thiago diante de equipes do Rio Grande do Sul aconteceu na 28ª rodada daquela Série B. Na vitória do Cruzeiro por 2 a 0 sobre o Xavante, no Estádio Independência, em Belo Horizonte, o atacante teve atuação decisiva, com um gol e uma assistência.

Aos 41 minutos do primeiro tempo, Thiago, como era chamado à época, serviu Vitor Leque para abrir o placar. Seis minutos depois, aos 47, a dupla trocou de função, e o atacante marcou o segundo gol da partida, seu terceiro na temporada.

Com a derrota, o Brasil seguiu na lanterna da Série B, posição que ocupou até o final da competição. Já o Cruzeiro subiu para a primeira página da tabela naquele momento, mas terminou a temporada longe da briga pelo acesso.

O feito contra o Brasil de Pelotas foi o sexto dos 10 gols marcados pelo atacante em 64 jogos com a camisa da Raposa. Igor Thiago deixou o Cruzeiro no início de 2022, aos 21 anos, negociado com o Ludogorets, da Bulgária, por R$ 3,6 milhões, valor correspondente a 70% de seus direitos econômicos.

Sucesso na Europa

Na Europa, o atacante manteve a boa fase. Pelo Ludogorets, somou 20 gols e sete assistências em 53 partidas, além de conquistar quatro títulos. O desempenho despertou o interesse do Club Brugge, da Bélgica, que investiu 11 milhões de euros (cerca de R$ 69 milhões, na cotação atual) em sua contratação.