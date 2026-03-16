Esportes

Sensação na Premier League
Notícia

Estreante na última convocação da Seleção Brasileira antes da Copa já marcou contra time gaúcho; relembre

Atacante jogou a Série B pelo Cruzeiro em 2020 e 2021, quando balançou as redes do Brasil de Pelotas

Daniel Costa

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS