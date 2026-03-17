Equipe feminina mais antiga do Brasil anuncia retorno de ex-atleta para comandar base

Profissional volta ao clube em que atuou como goleira. Reprodução / E.C. Pelotas

O Departamento Feminino do Pelotas, conhecido como Lobas, anunciou a contratação da treinadora Daniela Rodrigues para as categorias de base. Aos 31 anos, a ex-atleta da equipe, assume o time Sub-9, que começa suas atividades nesta terça-feira (17).

Daniela é a primeira treinadora da categoria que, assim como a Sub-17, está sendo ativada. Nesta temporada, o departamento feminino do Pelotas completa 30 anos de atuação, sendo o mais antigo do Brasil em atividade ininterrupta. Para o ano do trigésimo aniversário, as Lobas pretendem trabalhar com cerca de 100 atletas até 17 anos.

Trajetória

O vínculo de Daniela com o futebol começou ainda na infância. Aos sete anos, durante um período em Porto Alegre, participou de treinamentos no Inter. De volta a Pelotas, deu sequência à sua formação em escolinhas, consolidando os primeiros passos na modalidade.

Em 2011, enquanto concluía o Ensino Médio, participou de uma peneira das Lobas, inicialmente como jogadora de linha, mas acabou se destacando como goleira — posição em que atuou durante sua passagem pela equipe. Paralelamente, já cursava Licenciatura em Educação Física.

Daniela permaneceu por duas temporadas como atleta até o encerramento da equipe adulta naquele período. Na sequência, foi convidada a seguir no clube, desta vez integrando a comissão técnica. Atuou como professora nas escolinhas de futsal e também como preparadora de goleiras no futebol de campo, acumulando experiência na formação de atletas.

Após um período afastada, a treinadora retorna agora com entusiasmo renovado.

— Me afastei um pouco e agora retorno muito contente, bem animada para realizar um bom trabalho. Fico muito feliz em estar em contato novamente com o Marcos, que me proporcionou muitas coisas boas. Tenho só lembranças positivas e estou feliz por estarmos juntos para desenvolver esse trabalho com as pequenas no salão e lapidar para as próximas categorias — afirma.

Categoria Sub-9

Neste primeiro momento, a proposta não terá caráter competitivo e não haverá processo seletivo, todas as meninas interessadas poderão participar. Os treinamentos serão realizados principalmente no futsal, com atividades de adaptação ao Futebol Sete.

A base será coordenada por Marcos Planela, em conjunto com a comissão técnica das demais categorias, garantindo suporte e estrutura para o desenvolvimento das jogadoras.



