Em negociação por vaga na Copa do Brasil, Federação adia Congresso técnico da Copa FGF 

Brasil de Pelotas é o atual campeão da competição. Max Peixoto / FGF

O Congresso Técnico da Copa FGF, que estava marcado para esta sexta-feira (27), foi adiado para segunda-feira (30), às 15h. Este é o terceiro adiamento da reunião, inicialmente prevista para o dia 13 de março.

A mudança no calendário dá à Federação Gaúcha de Futebol (FGF) mais três dias para negociar com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) as premiações destinadas ao campeão do torneio. A entidade do RS aguarda a resposta acerca de uma vaga extra ao Estado para a Copa do Brasil.

Pelo regulamento da CBF, as federações só podem indicar vagas para competições nacionais em torneios que contem com ao menos três clubes da primeira divisão estadual. Como apenas duas equipes do Gauchão — Guarany e Monsoon — demonstraram interesse até o momento, a Copa FGF corre o risco de não garantir vagas na Série D e na Copa do Brasil.

Além da dupla do Gauchão, Brasil, Farroupilha, Gaúcho, Passo Fundo, Santa Cruz e Gramadense também manifestaram interesse em disputar a competição.



