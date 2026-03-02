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“Ele comprovou que é um cavalo atropelador”, diz jóquei após vitória de Fera do Manno em Pelotas

Conduzido por José Antônio Rodrigues, animal conquistou o bicampeonato do Grande Prêmio Cidade do Rio Grande no domingo (1º)

Daniel Costa

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