“Ele comprovou que é um cavalo atropelador”, diz jóquei após vitória de Fera do Manno em Pelotas

Exemplar se torna um dos favoritos ao título da principal etapa da temporada, o GP Princesa do Sul, marcado para 19 de abril. Volmer Perez / Divulgação

Fera do Manno, do Stud Lobão, é novamente o campeão do Grande Prêmio Cidade do Rio Grande, do Jockey Club de Pelotas. Conduzido por José Antônio Rodrigues, ele conquistou o bicampeonato no domingo (1º).

— Me surpreendi porque o páreo saiu muito ligeiro e ele ficou mais atrás na partida, mas a gente sabe que um cavalo que finaliza como ele não sente quando o pelotão se desgarra na frente. E foi que fizemos, esperei os mil metros e fiz ele dar seu máximo na parte final. Ele comprovou que é um cavalo atropelador e mereceu essa vitória — comentou o jóquei.

Com a conquista, Fera do Manno se torna um dos favoritos ao título da principal etapa da temporada, o GP Princesa do Sul, marcado para 19 de abril. Em 2025, ele foi vice-campeão, perdendo a liderança nos metros finais para Punta Arenas, conduzido por Jorge Ricardo.

— A emoção é grande. Agora vamos preparar ele com todo o carinho, com toda a dedicação para o Princesa do Sul, vamos nos preparar para essa próxima competição — disse o proprietário Giovane Gonçalves.

Outros resultados

O primeiro páreo foi vencido por Dança Árabe do Stud NJA montada por Vagner Montes. Na segunda corrida do dia o vencedor foi Madrileño de Fabiano Marimon conduzido por Gustavo Staiti. Na terceira prova a vitória foi de Ingapé de José Rabassa e condução de Henrique de Oliveira. No quarto páreo o vencedor foi Super Kitten do Stud Kategoria e condução de Luis Acosta. Já a última corrida da tarde teve como ganhador a estreante Mar Del Pampa de Paulo Carvalho conduzida por V. Montes.



