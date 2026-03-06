Divisão de Acesso Sub-20 terá clássico Bra-Pel

Partida ainda não tem data para acontecer. Gabriel Costa / G.E.Brasil

Brasil e Pelotas vão se enfrentar no Gauchão Série A2 Sub-20. A Federação Gaúcha de Futebol (FGF) definiu, em congresso técnico realizado na quinta-feira (5), os detalhes da competição, que terá o clássico Bra-Pel, na primeira fase, na Boca do Lobo.

A reunião ocorreu na sede da FGF, em Porto Alegre. O Pelotas foi representado pelo vice-presidente Vinícius Conrad e pelo coordenador das categorias de base, Daniel Carvalho. Já o Brasil esteve representado pelo supervisor de futebol, Vinicius Peter.

Além da dupla de Pelotas, também disputam a Divisão de Acesso da categoria Aimoré, Glória, Riograndense-SM, Panambi, 1992, Tamoio e Futebol com Vida. A Série A2 do Gauchão Sub-20 tem início marcado para o dia 3 de maio e término previsto para 2 de agosto.

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Modelo de disputa

Os nove clubes formam um grupo único na fase classificatória e se enfrentam em turno único, totalizando nove rodadas. Os quatro primeiros colocados avançam.

As semifinais e a final serão disputadas em jogos de ida e volta. Campeão e vice-campeão garantem vaga na primeira divisão do Gauchão Sub-20 em 2027.

Lobas no Estadual Sub-15

Também na quinta-feira (5) foi realizado o congresso técnico do Campeonato Gaúcho Feminino Sub-15. O coordenador das Lobas, Marcos Planela, acompanhou a reunião que definiu o formato e os grupos da competição.

O Pelotas está no Grupo 2, ao lado de Grêmio, Guarani-VA, Novo Hamburgo e Minas de Candiota. Na outra chave estão Inter, Fevat, Aimoré, EC Flamengo e Apafut. A competição começa no dia 18 de abril e terá 28 partidas distribuídas em 10 datas.

Ao todo, 10 equipes participam do torneio, divididas em dois grupos de cinco clubes. Na primeira fase, os times se enfrentam em turno único dentro das próprias chaves, totalizando cinco rodadas.

Os líderes de cada grupo avançam diretamente às semifinais. Já os segundos e terceiros colocados disputam uma fase eliminatória em jogo único valendo as duas vagas restantes na semifinal.

