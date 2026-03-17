De olho na Série D, Brasil de Pelotas agenda primeiro teste da temporada 

Atividade acontece na Arena Marini, local onde o clube realiza os seus treinamentos. Gabriel Costa / G.E. Brasil

O Brasil de Pelotas encara o Sindicato de Atletas em um jogo-treino no próximo sábado (21) à tarde. O primeiro teste do Xavante na temporada será realizado na Arena Marini, local onde o clube realiza os treinamentos. A atividade não terá a presença da imprensa e de torcedores.

Antes do jogo-treino, o Xavante ainda realiza atividades em dois turnos na quarta-feira (18) e na sexta-feira (20). Na quinta-feira (19), o treinamento acontece somente no turno da tarde.

A partida diante do Sindicato acontece 19 dias após o início dos trabalhos da equipe. Em 2 de março, o plantel se apresentou com 13 jogadores, número que já dobrou com as chegadas após o fim dos campeonatos estaduais.

Com o grupo encaminhado, o Xavante pretende fazer mais testes antes da estreia na Série D do Campeonato Brasileiro, marcada para o final de semana de 4 e 5 de abril. No entanto, o coordenador técnico Hélio Vieira relata dificuldades de encontrar adversários.

— A ideia é jogar no mínimo duas ou três vezes, com a intenção de termos um nível de exigência sempre crescente. Pretendemos enfrentar os adversários que estiverem à disposição, que sabemos que não serão muitos — disse Vieira.

Série D

Na quarta temporada consecutiva na Série D, o Brasil está no Grupo A16, ao lado de São José, Blumenau-SC, Marcílio Dias-SC, São Joseense-PR e Azuriz-PR.

Apesar de já conhecer os adversários, o Xavante ainda aguarda a divulgação da tabela detalhada da competição pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), que disponibilizou apenas as datas-base.

Datas-base da Série D 2026

Fase classificatória (fase de grupos)

1ª rodada: 4 ou 5 de abril;

2ª rodada: 11 ou 12 de abril;

3ª rodada: 18 ou 19 de abril;

4ª rodada: 25 ou 26 de abril;

5ª rodada: 2 ou 3 de maio;

6ª rodada: 9 ou 10 de maio;

7ª rodada: 16 ou 17 de maio;

8ª rodada: 23 ou 25 de maio;

9ª rodada: 30 ou 31 de maio;

10ª rodada: 13 ou 14 de junho.

2ª fase

Ida: 20 ou 21 de junho;

Volta: 27 ou 28 de junho.

3ª fase

Ida: 4 ou 5 de julho;

Volta: 11 ou 12 de julho.

Oitavas de final

Ida: 17 ou 18 de julho;

Volta: 25 ou 26 de julho.

Quartas de final

Ida: 8 ou 9 de agosto;

Volta: 15 ou 16 de agosto.

Semifinais

Ida: 23 de agosto;

Volta: 30 de agosto.

Playoffs do acesso

Ida: 20 de agosto;

Volta: 2 de setembro.

Final