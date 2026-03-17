De olho na Série D, Brasil de Pelotas agenda primeiro teste da temporada 

O Brasil de Pelotas encara o Sindicato de Atletas em um jogo-treino no próximo sábado (21) à tarde. O primeiro teste do Xavante na temporada será realizado na Arena Marini, local onde o clube realiza os treinamentos. A atividade não terá a presença da imprensa e de torcedores.
Antes do jogo-treino, o Xavante ainda realiza atividades em dois turnos na quarta-feira (18) e na sexta-feira (20). Na quinta-feira (19), o treinamento acontece somente no turno da tarde.
A partida diante do Sindicato acontece 19 dias após o início dos trabalhos da equipe. Em 2 de março, o plantel se apresentou com 13 jogadores, número que já dobrou com as chegadas após o fim dos campeonatos estaduais.
Com o grupo encaminhado, o Xavante pretende fazer mais testes antes da estreia na Série D do Campeonato Brasileiro, marcada para o final de semana de 4 e 5 de abril. No entanto, o coordenador técnico Hélio Vieira relata dificuldades de encontrar adversários.
— A ideia é jogar no mínimo duas ou três vezes, com a intenção de termos um nível de exigência sempre crescente. Pretendemos enfrentar os adversários que estiverem à disposição, que sabemos que não serão muitos — disse Vieira.
Série D
Na quarta temporada consecutiva na Série D, o Brasil está no Grupo A16, ao lado de São José, Blumenau-SC, Marcílio Dias-SC, São Joseense-PR e Azuriz-PR.
Apesar de já conhecer os adversários, o Xavante ainda aguarda a divulgação da tabela detalhada da competição pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), que disponibilizou apenas as datas-base.
Datas-base da Série D 2026
Fase classificatória (fase de grupos)
- 1ª rodada: 4 ou 5 de abril;
- 2ª rodada: 11 ou 12 de abril;
- 3ª rodada: 18 ou 19 de abril;
- 4ª rodada: 25 ou 26 de abril;
- 5ª rodada: 2 ou 3 de maio;
- 6ª rodada: 9 ou 10 de maio;
- 7ª rodada: 16 ou 17 de maio;
- 8ª rodada: 23 ou 25 de maio;
- 9ª rodada: 30 ou 31 de maio;
- 10ª rodada: 13 ou 14 de junho.
2ª fase
- Ida: 20 ou 21 de junho;
- Volta: 27 ou 28 de junho.
3ª fase
- Ida: 4 ou 5 de julho;
- Volta: 11 ou 12 de julho.
Oitavas de final
- Ida: 17 ou 18 de julho;
- Volta: 25 ou 26 de julho.
Quartas de final
- Ida: 8 ou 9 de agosto;
- Volta: 15 ou 16 de agosto.
Semifinais
- Ida: 23 de agosto;
- Volta: 30 de agosto.
Playoffs do acesso
- Ida: 20 de agosto;
- Volta: 2 de setembro.
Final
- Ida: 6 de setembro;
- Volta: 13 de setembro.