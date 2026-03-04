Conselheiros aprovam contratos da SAF do Brasil de Pelotas

Bento Freitas é um dos ativos que serão transferidos ao Consórcio Xavante. Jefferson Botega / Agencia RBS

O Conselho Deliberativo do Brasil de Pelotas aprovou, em reunião extraordinária realizada na terça-feira (3), os contratos que formalizam a constituição da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do clube. Agora, o texto segue para análise dos sócios, em Assembleia Geral, que deve ser realizada na próxima semana.

A reunião do ocorreu no Salão de Honras do Bento Freitas e teve como pauta a apreciação dos contratos que estruturam a nova empresa. A análise pelo Conselho Deliberativo é uma das etapas obrigatórias previstas no Estatuto Social do clube antes da votação pelos sócios.

No último mês, três documentos considerados essenciais para a operação foram assinados após ajustes entre a direção executiva e os investidores, o contrato de compra e venda, o acordo de acionistas e um instrumento complementar que integra a estrutura societária da futura SAF.

Leia Mais Brasil de Pelotas anuncia lateral e zagueiro para a disputa da Série D

A SAF

O Grêmio Esportivo Brasil SAF terá 90% das suas ações comandadas pelo Consórcio Xavante, formado pelo ex-jogador pelotense Emerson Ferreira da Rosa e pelas empresas Greenfield Partners e VEX Capital.

O grupo se comprometeu a investir ao menos R$ 141 milhões ao longo dos próximos dez anos, com foco na reforma do Estádio Bento Freitas, na construção de um novo centro de treinamento, no fortalecimento das categorias de base e na assunção de parte da dívida do clube, estimada em R$ 21,8 milhões, reconhecida em recuperação judicial.

A constituição da SAF segue as diretrizes da Lei 14.193/2021, que regulamenta o modelo no futebol brasileiro. Pela legislação, clubes associativos que optam pelo formato empresarial devem manter, no mínimo, 10% das ações da nova sociedade.

O Brasil, como clube associativo, seguirá com 10% das ações da SAF, chamadas de ações Classe A, que garantem poder de veto em decisões estratégicas, como mudança de nome, cidade, fusão ou dissolução da empresa.

A associação Grêmio Esportivo Brasil continuará existindo, mantendo direção executiva, Conselho Deliberativo e quadro social. Já a futura SAF contará com um Conselho de Administração, que terá a participação de um representante indicado pelo clube associativo.

