Congresso técnico da Série D termina sem definição de grupos e tabela da primeira fase

Brasil de Pelotas e Guarany de Bagé estarão no mesmo grupo. Ítalo Santos / GE Brasil/Divulgação

A menos de um mês do início, a Série D do Campeonato Brasileiro ainda não tem os grupos definidos. O congresso técnico da competição, realizado de forma virtual nesta quinta-feira (5), terminou sem a divulgação dos agrupamentos e da tabela da primeira fase, prevista para começar em 4 de abril.

No encontro, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) prometeu divulgar os grupos e a tabela da primeira fase na próxima semana.

Brasil de Pelotas e Guarany de Bagé representam a metade sul do Estado na Série D. A dupla estará no mesmo grupo, junto dos gaúchos São Luiz e São José e de dois clubes catarinenses, que podem ser Marcílio Dias, Joinville, Santa Catarina e Blumenau.

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Novo formato

Reformulada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), a Série D passa a contar com 96 clubes a partir da atual edição. Na fase inicial, os grupos são regionalizados, com seis equipes se enfrentando em turno e returno.

Os quatro melhores avançam à segunda fase, disputada em formato de mata-mata, com ida e volta. As 32 equipes que alcançarem a terceira fase já garantem vaga na Série D da temporada seguinte.

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Os quatro semifinalistas conquistam o acesso à Série C. Já os quatro clubes eliminados nas quartas de final disputarão uma repescagem, da qual os dois melhores também assegurarão vaga na terceira divisão nacional.

As duas vagas extras da repescagem também serão disponibilizadas em 2027. Isso porque a CBF também pretende ampliar o número de participantes da Série C, de 20 para 28 clubes.

Datas-base da Série D 2026

Fase classificatória (fase de grupos)

1ª rodada: 4 ou 5 de abril;

2ª rodada: 11 ou 12 de abril;

3ª rodada: 18 ou 19 de abril;

4ª rodada: 25 ou 26 de abril;

5ª rodada: 2 ou 3 de maio;

6ª rodada: 9 ou 10 de maio;

7ª rodada: 16 ou 17 de maio;

8ª rodada: 23 ou 25 de maio;

9ª rodada: 30 ou 31 de maio;

10ª rodada: 13 ou 14 de junho.

2ª fase

Ida: 20 ou 21 de junho;

Volta: 27 ou 28 de junho.

3ª fase

Ida: 4 ou 5 de julho;

Volta: 11 ou 12 de julho.

Oitavas de final

Ida: 17 ou 18 de julho;

Volta: 25 ou 26 de julho.

Quartas de final

Ida: 8 ou 9 de agosto;

Volta: 15 ou 16 de agosto.

Semifinais

Ida: 23 de agosto;

Volta: 30 de agosto.

Playoffs do acesso

Ida: 20 de agosto;

Volta: 2 de setembro.

Final

Ida: 6 de setembro;

Volta: 13 de setembro.



