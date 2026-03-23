Congresso técnico da Copa FGF é novamente adiado 

Brasil de Pelotas é o atual campeão da competição. Gabriel Costa / G.E. Brasil

O Congresso Técnico da Copa FGF, que estava marcado para esta segunda-feira (23), foi adiado para sexta-feira (27), às 15h. Este é o segundo adiamento da reunião, inicialmente prevista para o dia 13 de março.

A mudança no calendário dá à Federação Gaúcha de Futebol (FGF) mais quatro dias para negociar com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) as premiações destinadas ao campeão do torneio.

Pelo regulamento da CBF, as federações só podem indicar vagas para competições nacionais em torneios que contem com ao menos três clubes da primeira divisão estadual. Como apenas duas equipes do Gauchão — Guarany e Monsoon — demonstraram interesse até o momento, a Copa FGF corre o risco de não garantir vagas na Série D e na Copa do Brasil.

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Além da dupla do Gauchão, Brasil, Farroupilha, Gaúcho, Passo Fundo, Santa Cruz e Gramadense também manifestaram interesse em disputar a competição.



