Com quatro clubes do Sul interessados, Copa FGF pode não valer vaga nacional

Brasil de Pelotas e Guarany manifestaram interesse em disputar a competição. Ítalo Santos / GE Brasil/Divulgação

Brasil de Pelotas, Farroupilha, Bagé e Guarany devem disputar a Copa FGF de 2026. As equipes integram uma lista de dez clubes que manifestaram interesse em participar da competição, prevista para ocorrer entre maio e julho.

Além do quarteto, Gaúcho, Passo Fundo, Santa Cruz, Gramadense, Monsoon e Brasil de Farroupilha também confirmam o envio de suas intenções à Federação Gaúcha de Futebol (FGF) até a quarta-feira (18), prazo final para a manifestação. A confirmação oficial dos participantes ocorrerá apenas na segunda-feira (23), às 15h, durante o Congresso Técnico da competição.

Vagas nacionais

O regulamento da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) estabelece que as federações só podem indicar vagas para torneios nacionais em competições que tenham ao menos três clubes da primeira divisão estadual. Como apenas duas equipes do Gauchão — Guarany e Monsoon — demonstraram interesse, a Copa FGF corre o risco de não garantir vagas para a Série D e a Copa do Brasil.

Paralelamente, a Federação negocia com a CBF a viabilidade de uma nova vaga gaúcha à Copa do Brasil, sendo específica para a Copa FGF.

Do quarteto da metade Sul, apenas o Guarany pode desistir da disputa. Conforme o diretor de Futebol, Thiago Segredo, o clube aguarda a confirmação das vagas no Congresso Técnico para definir o planejamento.

Por outro lado, Brasil, Bagé e Farroupilha devem participar da Copinha mesmo sem as vagas nacionais. O Xavante busca o bicampeonato, enquanto o Fantasma e o Jalde-Negro pretendem utilizar o torneio como preparação para a Terceirona e a Divisão de Acesso.

Pelotas fora

Maior campeão da Copa FGF, o Pelotas não deve disputar a edição de 2026. Embora não tenha se manifestado oficialmente, o clube não enviou a inscrição dentro do prazo e deve retornar aos gramados apenas em agosto, ficando oito meses sem jogos oficiais.



