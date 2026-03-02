Com nova fornecedora de material esportivo, São Paulo-RG lança uniformes da temporada 2026

Modelos foram anunciados no domingo. @b4midias / Divulgação / São Paulo-RG

O São Paulo de Rio Grande lançou, no domingo (1º), os uniformes para a temporada de 2026. A pré-venda já está disponível e traz dois modelos que carregam nos detalhes símbolos do clube da cidade.

O anúncio foi realizado nas redes sociais, com fotos de torcedores vestindo as camisetas no Rincão da Cebola e na Praça Tamandaré, dois dos principais cartões-postais da cidade.

Os uniformes são fabricados pela Catê, nova fornecedora de material esportivo do rubro-verde pelos próximos dois anos, que também tem acordo com o Caxias e o Monsoon.

Os dois modelos — um verde com detalhes vermelhos e outro branco com listras verde e vermelha — já podem ser adquiridos em pré-venda pelo valor de R$ 209, com personalização inclusa. Para comprar, basta acessar o site.

A entrega da camiseta está prevista para o mês de abril, quando a loja oficial do clube, localizada no Estádio Aldo Dapuzzo, será reaberta. A unidade está passando por reformas e reabrirá com uma ampla variedade de novos produtos.

— Colocamos a busca por uma nova fornecedora de material esportivo e o lançamento dos uniformes como uma das prioridades neste primeiro trimestre por um motivo muito claro: o nosso torcedor. O grande objetivo da nossa gestão é aproximar cada vez mais a torcida do dia a dia do São Paulo. E para que essa conexão seja forte e verdadeira, precisávamos entregar a qualidade que o nosso torcedor exige e merece. É fundamental que ele sinta orgulho de vestir as nossas cores, e isso passa diretamente por ter um produto de excelência à disposição — explica o presidente Igor Pazin.

Inspiração

O gerente de Marketing e Comunicação do São Paulo-RG, Breno Cecere, participou ao lado da Catê do processo de criação das novas camisetas. Responsável pelo design dos uniformes rubro-verdes desde 2014, ele explica que a proposta foi preservar a identidade histórica do clube e da cidade, sem abrir mão de elementos modernos.

— Nosso objetivo central era resgatar a essência do São Paulo e entregar uma camisa que gerasse uma conexão imediata com a nossa torcida. Cada elemento tem um porquê: a textura de ondas faz uma homenagem à Praia do Cassino, e os grafismos nas barras destacam a força do nosso Leão. É o equilíbrio perfeito que buscávamos, com uma peça que carrega o peso da nossa tradição, mas com um design totalmente moderno — diz Cecere.

Dentro de campo

Pelo quarto ano consecutivo, o São Paulo-RG vai disputar a Terceirona, marcada para setembro. Nos últimos dois anos o clube bateu na trave na busca pelo acesso e foi eliminado na semifinal da competição. Em 2025, o clube foi desclassificado em casa para a Apafut, de Caxias do Sul.



