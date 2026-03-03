Clube gaúcho perde capitão para rival antes de duelo na Copa do Brasil

Atleta marcou na vitória do Índio diante do Inter-SM, por 3 a 2. Deborah Melo / Acesso Imagens

O Guarany de Bagé perdeu um de seus principais jogadores para a sequência da temporada. O volante Murilo Cavalcante deixou o clube na segunda-feira (2) e acertou a transferência para a Ponte Preta, adversária do Alvirrubro na terceira fase da Copa do Brasil.

O confronto será disputado em jogo único, nos dias 11 ou 12 de março. Apesar de ter se transferido para o time paulista, Murilo não deve enfrentar o Guarany na partida, em razão de um acordo firmado entre as diretorias dos dois clubes.

Melhor momento

Murilo chega ao time paulista em sua melhor fase na carreira. Nesta temporada, o atleta tem um gol e três assistências em 12 jogos. Além disso, foi capitão da equipe em cinco partidas. No Alvirrubro desde 2023, ele soma 35 jogos pelo Índio.

No segundo semestre de 2024, Murilo foi emprestado ao Brasil de Pelotas para a disputa da Copa FGF. Pelo Xavante, o atleta foi capitão e liderou a equipe no título da Copinha, marcando cinco gols.



