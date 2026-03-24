Brasil e Pelotas abrem peneiras para disputa da Divisão de Acesso Sub-20

Competição terá classico Bra-Pel, na Boca do Lobo. Victor Lannes / Brasil/Pel,Divulgação

Brasil e Pelotas realizam, no sábado (28) pela manhã, peneiras para a formação do elenco Sub-20. As duas equipes participarão do Gauchão Série A2, a Divisão de Acesso, da categoria a partir de maio.

A seletiva do Brasil acontece a partir das 8h30, no Centro Comunitário da Cohab Fragata (Rua Carmen Miranda, nº 654). Podem participar atletas nascidos em 2007, 2008 e 2009, desde que preencham o formulário de inscrição até sexta-feira (27), às 17h. O clube orienta que os jogadores levem material próprio de treino, com camisa neutra ou do próprio Xavante, além de apresentar laudo médico que comprove aptidão para a prática esportiva.

No Pelotas, a peneira será realizada a partir das 9h, no Parque Lobão. Não é necessário fazer inscrição prévia, basta comparecer ao local com material de treino e documento com foto.

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A seletiva do Pelotas foi anunciada pelo coordenador das categorias de base, Daniel Carvalho, em vídeo publicado nas redes sociais. Ele também confirmou que os treinamentos da equipe Sub-20, sob o comando de Geverton Duarte, começam na segunda-feira (30).

Gauchão Série A2

Além da dupla Bra-Pel, também disputam a Divisão de Acesso da categoria Aimoré, Glória, Riograndense-SM, Panambi, 1992, Tamoio e Futebol com Vida. A Série A2 do Gauchão Sub-20 tem início marcado para o final de semana dos dias 2 e 3 de maio e término previsto para 2 de agosto.

Os nove clubes formam um grupo único na fase classificatória e se enfrentam em turno único, totalizando nove rodadas. Os quatro primeiros colocados avançam.

As semifinais e a final serão disputadas em jogos de ida e volta. Campeão e vice-campeão garantem vaga na primeira divisão do Gauchão Sub-20 em 2027.



