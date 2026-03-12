Brasil de Pelotas vê grupo equilibrado na Série D: "Classificações serão definidas por detalhes"

Dirigente concedeu entrevista na quarta-feira (11). Daniel Costa / Grupo RBS

O coordenador técnico do Brasil de Pelotas, Hélio Vieira, avaliou como equilibrado o grupo do Xavante na Série D do Campeonato Brasileiro. No Grupo A16, o Xavante enfrentará São José, Blumenau-SC, Marcílio Dias-SC, São Joseense-PR e Azuriz-PR.

A competição começa em 4 de abril, mas a tabela detalhada da primeira fase ainda não foi divulgada. Nesta etapa, as seis equipes de cada grupo se enfrentam em turno e returno, e os quatro melhores avançam ao mata-mata.

Na avaliação do dirigente, independentemente das equipes que compõem a chave, o nível de dificuldade seria semelhante ao de outros possíveis grupos.

— Se não tivéssemos pego São José, por exemplo, pegássemos o São Luiz, acredito que seria o mesmo nível, o mesmo grau de dificuldade. Se não tivéssemos pego o Blumenau, teríamos pego uma outra equipe que seria também próxima.

Segundo o coordenador, a tendência é de uma disputa equilibrada, com as classificações definidas nas últimas rodadas:

— Acho que existe uma igualdade. Vai ser um campeonato muito disputado. Acredito as classificações serão definidas por detalhes.

O coordenador técnico também afirmou que não vê vantagem ou desvantagem para o Brasil em relação ao grupo definido pela CBF, que optou por separar as equipes da Região Sul em dois grupos, com participantes dos três estados — RS, SC e PR.

— Não vejo nenhuma vantagem, não vejo nenhum prejuízo. Acredito que a campanha, o resultado, a classificação passam pelo desempenho — pondera.

Novo formato

Reformulada pela CBF, a Série D passa a contar com 96 clubes a partir da atual edição. Os clubes que avançam para o mata-mata disputam os confrontos no formato de ida e volta. As 32 equipes que alcançarem a terceira fase já garantem vaga na Série D da temporada seguinte.

Os quatro semifinalistas conquistam o acesso à Série C. Já os quatro clubes eliminados nas quartas de final disputarão uma repescagem, da qual os dois melhores também assegurarão vaga na terceira divisão nacional.

As duas vagas extras da repescagem também serão disponibilizadas em 2027. Isso porque a CBF também pretende ampliar o número de participantes da Série C, de 20 para 28 clubes.

Confira os grupos da Série D de 2026

Grupo A1

Nacional-AM

Manaus-AM

Manauara-AM

GAS-RR

Monte Roraima-RR

São Raimundo-RR

Grupo A2

Independência-AC

Galvez-AC

Humaitá-AC

Porto Velho-RO

Guaporé-RO

Araguaína-TO

Grupo A3

Gama-DF

Brasiliense-DF

Luverdense-MT

Primavera-MT

Inhumas-GO

Aparecidense-GO

Grupo A4

Capital-DF

Ceilândia-DF

Mixto-MT

Operário-MT

União-MT

Goiatuba-GO

Grupo A5

Trem-AP

Oratório-AP

Tuna Luso-PA

Águia de Marabá-PA

Tocantinópolis-TO

Imperatriz-MA

Grupo A6

Sampaio Corrêa-MA

Moto Club-MA

IAPE-MA

Maracanã-CE

Iguatu-CE

Parnahyba-PI

Grupo A7

Ferroviário-CE

Tirol-CE

Atlético-CE

Altos-PI

Piauí-PI

Fluminense-PI

Grupo A8

ABC-RN

América-RN

Laguna-RN

Sousa-PB

Maguary-PE

Central-PE

Grupo A9

Retrô-PE

Decisão-PE

Serra Branca-PB

Treze-PB

Lagarto-SE

Sergipe-SE

Grupo A10

ASA-AL

CSA-AL

CSE-AL

Jacuipense-BA

Atlético-BA

Juazeirense-BA

Grupo A11

Uberlândia-MG

Betim-MG

CRAC-GO

ABECAT-GO

Operário-MS

Ivinhema-MS

Grupo A12

Porto-BA

Rio Branco-ES

Vitória-ES

Real Noroeste-ES

Tombense-MG

Democrata GV-MG

Grupo A13

Madureira-RJ

Portuguesa-RJ

America-RJ

Portuguesa-SP

Água Santa-SP

Pouso Alegre-MG

Grupo A14

Nova Iguaçu-RJ

Sampaio Corrêa-RJ

Maricá-RJ

XV de Piracicaba-SP

Noroeste-SP

Velo Clube-SP

Grupo A15

Cianorte-PR

FC Cascavel-PR

Santa Catarina-SC

Joinville-SC

Guarany de Bagé-RS

São Luiz-RS

Grupo A16

Blumenau-SC

Marcílio Dias-SC

São Joseense-PR

Azuriz-PR

São José-RS

Brasil-RS

Datas-base da Série D 2026

Fase classificatória (fase de grupos)

1ª rodada: 4 ou 5 de abril;

2ª rodada: 11 ou 12 de abril;

3ª rodada: 18 ou 19 de abril;

4ª rodada: 25 ou 26 de abril;

5ª rodada: 2 ou 3 de maio;

6ª rodada: 9 ou 10 de maio;

7ª rodada: 16 ou 17 de maio;

8ª rodada: 23 ou 25 de maio;

9ª rodada: 30 ou 31 de maio;

10ª rodada: 13 ou 14 de junho.



