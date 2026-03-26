Brasil de Pelotas vai encarar time paranaense na estreia da Série D; veja a data

Rubro-Negro disputará a competição pelo quarto ano consecutivo. Gabriel Costa / G.E. Brasil

O Brasil de Pelotas estreia na Série D do Campeonato Brasileiro no domingo de Páscoa, dia 5 de abril, às 15h30min. A tabela, divulgada na noite de quarta-feira (25) pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), coloca a partida de abertura do Xavante na competição diante do Azuriz, no Bento Freitas.

O estádio Xavante aparece com um asterisco, já que ainda precisa apresentar os laudos técnicos. Conforme o clube, a liberação completa do Bento Freitas deve acontecer nos próximos dias, após a vistoria da Brigada Militar.

A estreia do Brasil longe do seu torcedor acontece no final de semana seguinte, diante do Blumenau. A partida no Estádio do Sesi, em Santa Catarina está marcada para 12 de abril, um domingo, às 16h.

O Brasil está no Grupo A16 e encara, além de Azuriz e Blumenau, São José, Marcílio Dias-SC e São Joseense-PR. As equipes se enfrentam em turno e returno — até 13 de junho —, com os quatro melhores avançando à segunda fase, disputada em formato de mata-mata, com ida e volta.

Confira a tabela do time na primeira fase da Série D

1ª rodada (5/4, às 16h) | Brasil x Azuriz- Estádio Bento Freitas

(5/4, às 16h) | Brasil x Azuriz- Estádio Bento Freitas 2ª rodada (12/4, às 16h) | Blumenau x Brasil - Estádio do Sesi

(12/4, às 16h) | Blumenau x Brasil - Estádio do Sesi 3ª rodada (19/4, às 16h) | Brasil x São Joseense - Estádio Bento Freitas

(19/4, às 16h) | Brasil x São Joseense - Estádio Bento Freitas 4ª rodada (26/4, às 16h) | São José x Brasil - Estádio Passo D'Areia

(26/4, às 16h) | São José x Brasil - Estádio Passo D'Areia 5ª rodada (2/5, às 18h) | Brasil x Marcílio Dias - Estádio Bento Freitas

(2/5, às 18h) | Brasil x Marcílio Dias - Estádio Bento Freitas 6ª rodada (9 ou 10/5) | Marcílio Dias x Brasil - Estádio Hercílio Luz

(9 ou 10/5) | Marcílio Dias x Brasil - Estádio Hercílio Luz 7ª rodada (16 ou 17/5) | Brasil x São José - Estádio Bento Freitas

(16 ou 17/5) | Brasil x São José - Estádio Bento Freitas 8ª rodada (23 ou 25/5) | São Joseense x Brasil - Estádio Vila Capanema

(23 ou 25/5) | São Joseense x Brasil - Estádio Vila Capanema 9ª rodada (30 ou 31/5) | Brasil x Blumenau - Estádio Bento Freitas

(30 ou 31/5) | Brasil x Blumenau - Estádio Bento Freitas 10ª rodada (13 ou 14/6) | Azuriz x Brasil - Estádio Os Pioneiros

Novo formato

Reformulada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), a Série D passa a contar com 96 clubes a partir da atual edição. Os clubes que avançam para o mata-mata disputam os confrontos no formato de ida e volta. As 32 equipes que alcançarem a terceira fase já garantem vaga na Série D da temporada seguinte.

Os quatro semifinalistas conquistam o acesso à Série C. Já os quatro clubes eliminados nas quartas de final disputarão uma repescagem, da qual os dois melhores também assegurarão vaga na terceira divisão nacional.

As duas vagas extras da repescagem também serão disponibilizadas em 2027. Isso porque a CBF também pretende ampliar o número de participantes da Série C, de 20 para 28 clubes.

Confira os grupos da Série D de 2026

Grupo A1

Nacional-AM

Manaus-AM

Manauara-AM

GAS-RR

Monte Roraima-RR

São Raimundo-RR

Grupo A2

Independência-AC

Galvez-AC

Humaitá-AC

Porto Velho-RO

Guaporé-RO

Araguaína-TO

Grupo A3

Gama-DF

Brasiliense-DF

Luverdense-MT

Primavera-MT

Inhumas-GO

Aparecidense-GO

Grupo A4

Capital-DF

Ceilândia-DF

Mixto-MT

Operário-MT

União-MT

Goiatuba-GO

Grupo A5

Trem-AP

Oratório-AP

Tuna Luso-PA

Águia de Marabá-PA

Tocantinópolis-TO

Imperatriz-MA

Grupo A6

Sampaio Corrêa-MA

Moto Club-MA

IAPE-MA

Maracanã-CE

Iguatu-CE

Parnahyba-PI

Grupo A7

Ferroviário-CE

Tirol-CE

Atlético-CE

Altos-PI

Piauí-PI

Fluminense-PI

Grupo A8

ABC-RN

América-RN

Laguna-RN

Sousa-PB

Maguary-PE

Central-PE

Grupo A9

Retrô-PE

Decisão-PE

Serra Branca-PB

Treze-PB

Lagarto-SE

Sergipe-SE

Grupo A10

ASA-AL

CSA-AL

CSE-AL

Jacuipense-BA

Atlético-BA

Juazeirense-BA

Grupo A11

Uberlândia-MG

Betim-MG

CRAC-GO

ABECAT-GO

Operário-MS

Ivinhema-MS

Grupo A12

Porto-BA

Rio Branco-ES

Vitória-ES

Real Noroeste-ES

Tombense-MG

Democrata GV-MG

Grupo A13

Madureira-RJ

Portuguesa-RJ

America-RJ

Portuguesa-SP

Água Santa-SP

Pouso Alegre-MG

Grupo A14

Nova Iguaçu-RJ

Sampaio Corrêa-RJ

Maricá-RJ

XV de Piracicaba-SP

Noroeste-SP

Velo Clube-SP

Grupo A15

Cianorte-PR

FC Cascavel-PR

Santa Catarina-SC

Joinville-SC

Guarany de Bagé-RS

São Luiz-RS

Grupo A16

Blumenau-SC

Marcílio Dias-SC

São Joseense-PR

Azuriz-PR

São José-RS

Brasil-RS



