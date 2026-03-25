Brasil de Pelotas terá novos planos de sócios na SAF: “Não vai ter nenhuma grande alteração de valor”

Clube chegou a ter mais de dois mil associados ativos em 2025. Divulgação / G.E. Brasil

O Consórcio Xavante espera reestruturar em breve os planos de sócios do Brasil de Pelotas. A Sociedade Anônima do Futebol (SAF) está em fase final de estudos para realizar o lançamento das novas modalidades.

— A gente vai refazer todo o quadro social, vão ser novos planos de sócio, isso está sendo reestruturado. Esperamos nos próximos dias já trazer isso para a torcida para que todos possam saber como vai funcionar daqui para frente — explicou Fábio Bampi, o Nettuno, um dos sócios do Consórcio, em entrevista ao programa Hora Xavante.

Atualmente, o Brasil conta com cinco modalidades de sócios torcedor, três tradicionais e duas denominadas "reconstrução", criadas após o processo de recuperação judicial. Os valores variam entre R$ 140 (cadeira cativa) e R$ 25 (universitário).

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Conforme Nettuno, a reestruturação dos planos não representa uma mudança na política de valores aplicadas.

— Eu não tenho como vão ser os planos finais ainda, mas vão ser tudo muito próximos. Tem um estudo de ter um plano, inclusive, mais em conta. Não vai ter nenhuma grande novidade, não vai ter nenhum plano que vai ser absurdamente caro, nada disso, não vai ter nenhuma grande alteração de valor.

Associação

Com 10% das ações do Grêmio Esportivo Brasil SAF, a associação seguirá existindo. Assim como nas demais SAFs do país, o Xavante deverá seguir com um plano de sócios exclusivo desta entidade, com um valor simbólico.



