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Brasil de Pelotas terá novos planos de sócios na SAF: “Não vai ter nenhuma grande alteração de valor”

Fábio Bampi, o Nettuno, garante que o clube manterá a política de preços e pode ter uma modalidade mais acessível 

Daniel Costa

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