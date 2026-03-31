Brasil de Pelotas rescinde com jogador envolvido em briga com entregador de bebidas

O Brasil de Pelotas rescindiu o contrato do jogador Douglas Santos da Silva, o DG, após o envolvimento do atleta em uma briga com um entregador de bebidas na madrugada de domingo (29), no Centro de Pelotas. A decisão foi oficializada em nota divulgada pelo clube na tarde desta terça-feira (31).

De acordo com o comunicado, a rescisão foi realizada em comum acordo entre as partes, após avaliação interna baseada nos princípios e padrões de conduta exigidos pela instituição. O outro jogador envolvido na ocorrência, Rael, segue afastado dos treinamentos enquanto o caso continua sendo analisado pelo clube.

O caso

Douglas Santos da Silva participou das atividades até o último sábado, antes do incidente. Gabriel Costa / GE Brasil

A confusão é investigada pela Polícia Civil e ocorreu na rua Félix da Cunha, entre as ruas Sete de Setembro e Princesa Isabel. O caso pode envolver os crimes de lesão corporal, dano e furto.

Foram registrados três boletins de ocorrência sobre o caso, com duas versões diferentes. Os jogadores relataram que haviam pedido bebidas por aplicativo e que, ao receberem o pedido com latas danificadas, se recusaram a efetuar o pagamento. Segundo eles, o entregador teria iniciado a agressão, e outros motoboys teriam participado da confusão. DG teria sido perseguido até o apartamento e agredido, sofrendo ferimentos no rosto, enquanto Rael teria saído em busca de ajuda.

Já o entregador afirmou à polícia que foi agredido pelos atletas durante a entrega. Ele relatou que teve a motocicleta derrubada, sofreu lesões nas mãos e no rosto e teve o celular e uma pochete com cerca de R$ 250 levados.