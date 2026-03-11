Brasil de Pelotas projeta pacote de reforços e elenco quase completo até a próxima semana

Coordenador técnico concedeu entrevista coletiva nesta quarta-feira (11). Daniel Costa / Grupo RBS

O Brasil de Pelotas deve ter praticamente todo o elenco à disposição até o meio da próxima semana, conforme projeção do coordenador técnico Hélio Vieira. Atualmente, o clube conta com cerca de 20 jogadores e pretende anunciar pelo menos mais oito reforços nos próximos dias para dar início aos jogos-treino.

Em entrevista coletiva nesta quarta-feira (11), o dirigente destacou que o Xavante optou por contratar atletas que ainda disputavam campeonatos estaduais por outras equipes. Por isso, a chegada de parte do elenco ocorre de forma gradual desde 2 de março.

— Em relação a atletas de outros clubes que estamos esperando, é normal. Isso era previsto. O Brasil, até por não ter um calendário de começo de ano, sabia que ia correr esse risco ou teria que escolher atletas que não estão empregados, e isso obviamente implicaria numa baixa de qualidade — explicou.

Conforme Vieira, esses jogadores estão sendo liberados à medida que seus clubes encerram participação nos campeonatos estaduais. Um dos atletas que pode demorar um pouco mais para se apresentar é o volante Allan, que disputa as fases finais do campeonato Sul Mato-grossense pelo Naviraiense. Caso a equipe dispute a final da competição, ele se apresentaria ao Xavante apenas na semana da estreia na Série D, em abril.

A projeção é que ao menos oito novas contratações cheguem ao Bento Freitas nos próximos dias.

— Nós já temos no mínimo mais sete ou oito jogadores contratados que vão chegar. Mais ainda o retorno do Allan, e do Otávio. Então o grupo, se não estiver 100%, estará 90% pronto — afirmou Hélio Vieira.