Brasil de Pelotas é o terceiro clube gaúcho que mais disputou a Série D

O Brasil de Pelotas vai disputar a Série D do Campeonato Brasileiro pelo quarto ano consecutivo. Ao todo, o Xavante soma seis participações e é o terceiro clube gaúcho com mais presenças na competição, atrás apenas de Caxias e São José, com sete.
A quarta divisão nacional foi criada em 2009, inicialmente com 40 equipes. Com isso, a Série C teve seu número de participantes reduzido de 64 para 20 clubes.
A estreia do Brasil na Série D ocorreu em 2012, após o rebaixamento na Série C do ano anterior, que teve perdas de pontos no tribunal. Na primeira participação, o Xavante foi eliminado ainda na fase de grupos, ao terminar na quarta colocação.
Início dos acessos
Depois de um ano fora, o clube retornou à Série D em 2014, quando alcançou sua melhor campanha, com o vice-campeonato. Após avançar como líder do grupo, o Rubro-Negro eliminou Operário, Brasiliense e Londrina, até ser derrotado pelo Tombense nos pênaltis, na final.
A campanha histórica teve como destaque o confronto contra o Brasiliense, nas quartas de final, que garantiu o acesso.
No ano seguinte, o Brasil conquistou novo acesso, desta vez à Série B. O Xavante permaneceu na segunda divisão nacional até 2021, quando iniciou uma sequência de dois rebaixamentos consecutivos.
O retorno
O Rubro-Negro voltou a disputar a Série D em 2023, nove anos após a campanha histórica de 2014. Na ocasião, foi eliminado na segunda fase pelo Patrocinense.
Em 2024, o Brasil avançou até a terceira fase da competição. Já na última temporada, repetiu sua pior campanha, sendo eliminado ainda na fase de grupos.
Edição de 2026
O Brasil está no Grupo A16, ao lado de São José, Blumenau-SC, Marcílio Dias-SC, São Joseense-PR e Azuriz-PR. O último é o adversário do Xavante na estreia, marcada para o próximo domingo (5), às 15h30min, no Bento Freitas.
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