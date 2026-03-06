Brasil de Pelotas e Guarany conhecem seus adversários na fase de grupos da Série D

Brasil de Pelotas e Guarany de Bagé já sabem os seus adversários na Série D do Campeonato Brasileiro. No Grupo A16, o Xavante encara São José, Blumenau-SC, Marcílio Dias-SC, São Joseense-PR e Azuriz-PR. Já o Alvirrubro está no A15 e enfrenta São Luiz, Cianorte-PR, Cascavel-PR, Santa Catarina e Joinville-SC.
Os 16 agrupamentos da competição, que começa em 4 abril, foram divulgados pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) nesta sexta-feira (6). No entanto, a entidade ainda não detalhou a tabela da primeira fase.
Na fase inicial, os grupos são regionalizados, com seis equipes se enfrentando em turno e returno. Os quatro melhores avançam à segunda fase, disputada em formato de mata-mata, com ida e volta.
Na edição de 2025, Brasil e Guarany estiveram no mesmo grupo (A8), ao lado de São Luiz e São José, além de três catarinenses e do Azuriz, do Paraná, estado que teve seus outros dois representantes alocados em outra chave. Na oportunidade, ambos não conseguiram avançar à segunda fase.
Novo formato
Reformulada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), a Série D passa a contar com 96 clubes a partir da atual edição. Os clubes que avançam para o mata-mata disputam os confrontos no formato de ida e volta. As 32 equipes que alcançarem a terceira fase já garantem vaga na Série D da temporada seguinte.
Os quatro semifinalistas conquistam o acesso à Série C. Já os quatro clubes eliminados nas quartas de final disputarão uma repescagem, da qual os dois melhores também assegurarão vaga na terceira divisão nacional.
As duas vagas extras da repescagem também serão disponibilizadas em 2027. Isso porque a CBF também pretende ampliar o número de participantes da Série C, de 20 para 28 clubes.
Confira os grupos da Série D de 2026
Grupo A1
- Nacional-AM
- Manaus-AM
- Manauara-AM
- GAS-RR
- Monte Roraima-RR
- São Raimundo-RR
Grupo A2
- Independência-AC
- Galvez-AC
- Humaitá-AC
- Porto Velho-RO
- Guaporé-RO
- Araguaína-TO
Grupo A3
- Gama-DF
- Brasiliense-DF
- Luverdense-MT
- Primavera-MT
- Inhumas-GO
- Aparecidense-GO
Grupo A4
- Capital-DF
- Ceilândia-DF
- Mixto-MT
- Operário-MT
- União-MT
- Goiatuba-GO
Grupo A5
- Trem-AP
- Oratório-AP
- Tuna Luso-PA
- Águia de Marabá-PA
- Tocantinópolis-TO
- Imperatriz-MA
Grupo A6
- Sampaio Corrêa-MA
- Moto Club-MA
- IAPE-MA
- Maracanã-CE
- Iguatu-CE
- Parnahyba-PI
Grupo A7
- Ferroviário-CE
- Tirol-CE
- Atlético-CE
- Altos-PI
- Piauí-PI
- Fluminense-PI
Grupo A8
- ABC-RN
- América-RN
- Laguna-RN
- Sousa-PB
- Maguary-PE
- Central-PE
Grupo A9
- Retrô-PE
- Decisão-PE
- Serra Branca-PB
- Treze-PB
- Lagarto-SE
- Sergipe-SE
Grupo A10
- ASA-AL
- CSA-AL
- CSE-AL
- Jacuipense-BA
- Atlético-BA
- Juazeirense-BA
Grupo A11
- Uberlândia-MG
- Betim-MG
- CRAC-GO
- ABECAT-GO
- Operário-MS
- Ivinhema-MS
Grupo A12
- Porto-BA
- Rio Branco-ES
- Vitória-ES
- Real Noroeste-ES
- Tombense-MG
- Democrata GV-MG
Grupo A13
- Madureira-RJ
- Portuguesa-RJ
- America-RJ
- Portuguesa-SP
- Água Santa-SP
- Pouso Alegre-MG
Grupo A14
- Nova Iguaçu-RJ
- Sampaio Corrêa-RJ
- Maricá-RJ
- XV de Piracicaba-SP
- Noroeste-SP
- Velo Clube-SP
Grupo A15
- Cianorte-PR
- FC Cascavel-PR
- Santa Catarina-SC
- Joinville-SC
- Guarany de Bagé-RS
- São Luiz-RS
Grupo A16
- Blumenau-SC
- Marcílio Dias-SC
- São Joseense-PR
- Azuriz-PR
- São José-RS
- Brasil-RS
Datas-base da Série D 2026
Fase classificatória (fase de grupos)
- 1ª rodada: 4 ou 5 de abril;
- 2ª rodada: 11 ou 12 de abril;
- 3ª rodada: 18 ou 19 de abril;
- 4ª rodada: 25 ou 26 de abril;
- 5ª rodada: 2 ou 3 de maio;
- 6ª rodada: 9 ou 10 de maio;
- 7ª rodada: 16 ou 17 de maio;
- 8ª rodada: 23 ou 25 de maio;
- 9ª rodada: 30 ou 31 de maio;
- 10ª rodada: 13 ou 14 de junho.
2ª fase
- Ida: 20 ou 21 de junho;
- Volta: 27 ou 28 de junho.
3ª fase
- Ida: 4 ou 5 de julho;
- Volta: 11 ou 12 de julho.
Oitavas de final
- Ida: 17 ou 18 de julho;
- Volta: 25 ou 26 de julho.
Quartas de final
- Ida: 8 ou 9 de agosto;
- Volta: 15 ou 16 de agosto.
Semifinais
- Ida: 23 de agosto;
- Volta: 30 de agosto.
Playoffs do acesso
- Ida: 20 de agosto;
- Volta: 2 de setembro.
Final
- Ida: 6 de setembro;
- Volta: 13 de setembro.