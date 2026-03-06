Brasil de Pelotas e Guarany conhecem seus adversários na fase de grupos da Série D

Equipes estiveram na mesma chave em 2025. Ítalo Santos / GE Brasil/Divulgação

Brasil de Pelotas e Guarany de Bagé já sabem os seus adversários na Série D do Campeonato Brasileiro. No Grupo A16, o Xavante encara São José, Blumenau-SC, Marcílio Dias-SC, São Joseense-PR e Azuriz-PR. Já o Alvirrubro está no A15 e enfrenta São Luiz, Cianorte-PR, Cascavel-PR, Santa Catarina e Joinville-SC.

Os 16 agrupamentos da competição, que começa em 4 abril, foram divulgados pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) nesta sexta-feira (6). No entanto, a entidade ainda não detalhou a tabela da primeira fase.

Na fase inicial, os grupos são regionalizados, com seis equipes se enfrentando em turno e returno. Os quatro melhores avançam à segunda fase, disputada em formato de mata-mata, com ida e volta.

Na edição de 2025, Brasil e Guarany estiveram no mesmo grupo (A8), ao lado de São Luiz e São José, além de três catarinenses e do Azuriz, do Paraná, estado que teve seus outros dois representantes alocados em outra chave. Na oportunidade, ambos não conseguiram avançar à segunda fase.

Novo formato

Reformulada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), a Série D passa a contar com 96 clubes a partir da atual edição. Os clubes que avançam para o mata-mata disputam os confrontos no formato de ida e volta. As 32 equipes que alcançarem a terceira fase já garantem vaga na Série D da temporada seguinte.

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Os quatro semifinalistas conquistam o acesso à Série C. Já os quatro clubes eliminados nas quartas de final disputarão uma repescagem, da qual os dois melhores também assegurarão vaga na terceira divisão nacional.

As duas vagas extras da repescagem também serão disponibilizadas em 2027. Isso porque a CBF também pretende ampliar o número de participantes da Série C, de 20 para 28 clubes.

Confira os grupos da Série D de 2026

Grupo A1

Nacional-AM

Manaus-AM

Manauara-AM

GAS-RR

Monte Roraima-RR

São Raimundo-RR

Grupo A2

Independência-AC

Galvez-AC

Humaitá-AC

Porto Velho-RO

Guaporé-RO

Araguaína-TO

Grupo A3

Gama-DF

Brasiliense-DF

Luverdense-MT

Primavera-MT

Inhumas-GO

Aparecidense-GO

Grupo A4

Capital-DF

Ceilândia-DF

Mixto-MT

Operário-MT

União-MT

Goiatuba-GO

Grupo A5

Trem-AP

Oratório-AP

Tuna Luso-PA

Águia de Marabá-PA

Tocantinópolis-TO

Imperatriz-MA

Grupo A6

Sampaio Corrêa-MA

Moto Club-MA

IAPE-MA

Maracanã-CE

Iguatu-CE

Parnahyba-PI

Grupo A7

Ferroviário-CE

Tirol-CE

Atlético-CE

Altos-PI

Piauí-PI

Fluminense-PI

Grupo A8

ABC-RN

América-RN

Laguna-RN

Sousa-PB

Maguary-PE

Central-PE

Grupo A9

Retrô-PE

Decisão-PE

Serra Branca-PB

Treze-PB

Lagarto-SE

Sergipe-SE

Grupo A10

ASA-AL

CSA-AL

CSE-AL

Jacuipense-BA

Atlético-BA

Juazeirense-BA

Grupo A11

Uberlândia-MG

Betim-MG

CRAC-GO

ABECAT-GO

Operário-MS

Ivinhema-MS

Grupo A12

Porto-BA

Rio Branco-ES

Vitória-ES

Real Noroeste-ES

Tombense-MG

Democrata GV-MG

Grupo A13

Madureira-RJ

Portuguesa-RJ

America-RJ

Portuguesa-SP

Água Santa-SP

Pouso Alegre-MG

Grupo A14

Nova Iguaçu-RJ

Sampaio Corrêa-RJ

Maricá-RJ

XV de Piracicaba-SP

Noroeste-SP

Velo Clube-SP

Grupo A15

Cianorte-PR

FC Cascavel-PR

Santa Catarina-SC

Joinville-SC

Guarany de Bagé-RS

São Luiz-RS

Grupo A16

Blumenau-SC

Marcílio Dias-SC

São Joseense-PR

Azuriz-PR

São José-RS

Brasil-RS

Datas-base da Série D 2026

Fase classificatória (fase de grupos)

1ª rodada: 4 ou 5 de abril;

2ª rodada: 11 ou 12 de abril;

3ª rodada: 18 ou 19 de abril;

4ª rodada: 25 ou 26 de abril;

5ª rodada: 2 ou 3 de maio;

6ª rodada: 9 ou 10 de maio;

7ª rodada: 16 ou 17 de maio;

8ª rodada: 23 ou 25 de maio;

9ª rodada: 30 ou 31 de maio;

10ª rodada: 13 ou 14 de junho.

2ª fase

Ida: 20 ou 21 de junho;

Volta: 27 ou 28 de junho.

3ª fase

Ida: 4 ou 5 de julho;

Volta: 11 ou 12 de julho.

Oitavas de final

Ida: 17 ou 18 de julho;

Volta: 25 ou 26 de julho.

Quartas de final

Ida: 8 ou 9 de agosto;

Volta: 15 ou 16 de agosto.

Semifinais

Ida: 23 de agosto;

Volta: 30 de agosto.

Playoffs do acesso

Ida: 20 de agosto;

Volta: 2 de setembro.

Final