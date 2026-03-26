Brasil de Pelotas contrata meio-campista do Remo para a Série D

Atleta foi um dos destaques do clube na Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2023. Samara Miranda / Divulgação Remo

O meia Guty é o novo reforço do Brasil de Pelotas. O jovem de 22 anos chega por empréstimo do Remo até o final da temporada.

Revelado pelo Castanhal-PA, o atleta se destacou no Remo, onde chegou em 2022, inicialmente para as categorias de base. No Sub-20, fez seis gols em 18 jogos, sendo promovido aos profissionais no ano seguinte.

No elenco principal do Remo, fez oito jogos e conquistou o título do Campeonato Paraense de 2025. Depois do estadual, foi emprestado para o Primavera-SP. Neste ano, Guty defendeu o Santa Rosa-PA, atuando em três partidas.

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Ele é o segundo jogador contratado pelo Xavante que possui características de articulação. Além dele, Guilherme Givigi, anunciado na terça-feira (24), também chega para disputar a camisa 10.



