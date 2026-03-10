Brasil de Pelotas confirma Lula como novo reforço para a zaga 

Atleta defendeu o Boa Esporte em 2022. Mário Purificação / Divulgação Boa Esporte

O Brasil de Pelotas confirmou nesta terça-feira (10) a contratação do zagueiro Lula, de 34 anos. O defensor chega por empréstimo da Anapolina e já participa das atividades com o elenco xavante desde segunda-feira (9).

No primeiro trimestre, o canhoto foi titular nas 11 partidas disputadas pela equipe goiana no campeonato estadual. Sua última partida foi no dia 28 de fevereiro, quando o time foi eliminado pelo Goiás, nos pênaltis, na semifinal da competição.

No segundo semestre de 2025, também pelo time goiano, fez parte da campanha que garantiu o acesso à primeira divisão estadual, atuando como titular na maior parte dos jogos.

Antes da passagem pela Anapolina, o zagueiro atuou pelo Democrata, no Campeonato Mineiro de 2025. Na sequência da temporada, defendeu o Gurupi, do Tocantins, por três partidas. As passagens com maior destaque aconteceram pelo América Mineiro, clube no qual foi revelado, entre 2009 e 2014, e no Athletico Paranaense, em 2015.

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Origem do apelido

Carlos Henrique Costa é conhecido como Lula desde as categorias de base do Coelho. Lá, ele foi batizado com o apelido por conta de sua semelhança com o personagem Lula Molusco, do seriado Bob Esponja.

