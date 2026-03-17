Brasil de Pelotas anuncia volante como novo reforço para Série D

O volante Venício, de 25 anos, é o novo reforço do Brasil de Pelotas para a disputa da Série D do Campeonato Brasileiro. Anunciado nesta terça-feira (17), ele se tornou o 25º jogador confirmado pelo clube para a competição.
Formado nas categorias de base do Red Bull Bragantino, o atleta também atuou pelo time Sub-23 do Fortaleza, em 2022. No futebol profissional, acumula passagens por São José e Pelotas. Pelo Lobo, Venício integrou o elenco rebaixado no Gauchão de 2025.
No primeiro trimestre, Venício defendeu o Serra Branca, onde disputou a Copa do Brasil e o Campeonato Paraibano. Sua última partida foi em 1º de março, no jogo de ida da semifinal do estadual, contra o Botafogo-PB, que avançou à final. Já na Copa do Brasil, a equipe foi eliminada pelo Porto-BA ainda na primeira fase.
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